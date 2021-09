A jelenléti oktatással kezdődő tanév előtt ismét nagy a forgalom a szaküzletekben

Hetekkel vagy napokkal a kezdés előtt – sokan sokféleképpen állnak az iskolakezdéssel járó tanszervásárláshoz. Drágulás ugyan idén is tapasztalható a kellékek és kiegészítők terén, de a széles választéknak köszönhetően mindenki a saját zsebéhez mérten fel tudja készíteni gyerekét a közelgő tanévre. Mivel jelenléti oktatás következik, tanszerekre is nagyobb szükség van, és ez látszik a szaküzletek forgalmán.

Megújult tanszervásárlási roham • Fotó: Veres Nándor

Amíg a tavalyi tanévkezdés bizonytalanságai távol tartották a vásárlókat az iskolai tanszereket forgalmazó üzletektől, addig idén ismét az utolsó métereken tapasztalt vásárlói roham a jellemző a tanszervásárlás terén.

HIRDETÉS

A statisztikai adatok alapján is nagyobb forgalomról számolt be a Papírmadár Csíkszereda írószereket és irodai eszközöket forgalmazó szaküzlet tulajdonosa a tavalyi iskolakezdéshez képest. „Nálunk két hete indult be az igazi forgalom, idén pedig már jóval több iskolás táskát értékesítettünk, mint tavaly. Igaz, tíz-tizenöt százalékos általános áremelkedést is tapasztaltunk ugyanakkor” – vázolta Birtalan Levente. A tulajdonos kifejtette,

tolltartót a henger alakú 8 lejestől egészen a 80 lejes, hegyezővel, vonalzóval és ceruzákkal felszerelt változatig lehet kapni, a táskák pedig 35 lejtől akár 400 lejig is terjedhetnek. Füzeteket már 1,20 lejért is be lehet szerezni, ceruzákat pedig 30 banitól 5-6 lejig, de mint összegezte, mindenki a saját zsebéhez mérten talál megfelelőt.

Meglátása szerint a szülők továbbra is a minőséget részesítik előnyben, ugyanakkor az évről évre növekvő összefogásról és adományozásról is szót ejtett. „Miskolcról pénzbeli adományt küldtek, hogy tanszereket vásároljunk gyerekeknek. Helyi szinten a Juventutti Alapítvány jótékonysági tanszergyűjtő akciója szintén sikeres volt, így több nehéz sorsú kisiskolás kezdheti meg a tanévet megfelelő iskolai felszereléssel” – méltatta a segítő szándékot a tulajdonos.