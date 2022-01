A járványügyi korlátozások dacára jó évet zárt a sepsiszentgyörgyi Művész Mozi

Archív • Fotó: Pinti Attila

A nézőszámot megtizedelte, hogy voltak időszakok amikor a helyek csak 50, illetve 30 százalékát lehetett elfoglalni, ugyanakkor volt közel másfél hónapos kényszerszünet, és a zöldigazolvány bevezetése miatt is elmaradt a nézők egy része, mégis tavaly az 1626 vetítésen összesen 20 880 néző vett részt. Kétszázkét filmet vetítettek, a nézettségi adatok alapján a legnagyobb kedvenc a Lassie hazatér volt (1270 néző), majd a Halálos iramban 9. (1243) és a Nagypapa hadművelet (924).

Voltak ugyanakkor magyar, román, dán, francia és lengyel filmnapok, az Európai Art Mozi Napja, illetve tavaly volt az EVA Filmmakers Fest – női rendezők filmfesztiválja is országos premierként, ahol több alkotóval is lehetett találkozni és beszélgetni. Júliusban és augusztusban szabadtéri vetítésre ülhettek be a nézők az '56-os Emlékparkban hetente egy alkalommal.

Különvetítéseket is szerveztek óvodásoknak, iskolásoknak, céges csoportoknak, táborozóknak, sportolóknak és szülinapot ünneplők számára, amelyeken összesen több mint 2000 néző vett részt.

A 2022-es év is legalább ennyire mozgalmasnak ígérkezik, már az első hónapban három nagyobb eseménnyel készülnek a filmszínház munkatársai. Január 14–16. között román filmnapokra, majd január 21–27. között magyar filmnapokra kerül sor. Január 28–30. között újranyitásának ötödik születésnapját tematikus összeállítással ünnepli a Művész Mozi.