A járványhelyzet ellenére is népszerű volt a marosvásárhelyi állatkert az elmúlt évben

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal szervezeti felépítésének átalakítása részeként a marosvásárhelyi állatkertben is versenyvizsgát hirdettek a két vezetői – igazgatói és aligazgatói – állásra. Ezt azért tartották fontosnak, hogy több év után állategészségügyi végzettséggel rendelkező személy kerüljön az intézmény élére.

A romániai állatkertek közül csak itt, a marosvásáhelyiben található elefánt • Fotó: Haáz Vince

Az igazgatói állást haton pályázták meg, de egyiküknek sem volt szakvégzettsége, így újabb versenyvizsgát szerveznek. Az aligazgatói állást ketten pályázták meg, és Kopacz András jelenlegi aligazgató töltheti be továbbra is ezt a feladatot – hangozott el a csütörtöki „évnyitó” sajtótájékoztatón.

Az aligazgató röviden beszélt a negyven hektáron fekvő, 700 állatnak otthont adó létesítményről. Mint mondta, a romániai állatkertek közül csak itt található elefánt, az 54 éves Tánya és a 47 éves Hella. Rámutatott, fogságban az elefántok átlagosan 45 évet élnek, nagyon ritka esetekben érik meg a 60 évet.

Arról is beszámolt, hogy

a járvány nagymértékben befolyásolta a marosvásárhelyi állatkert látogatottságát, elmaradtak a közkedvelt foglalkozások is.

Tavaly két és fél hónapig zárva volt az intézmény, s ez a látogatók számában is látszott, hiszen 70 ezerrel kevesebben voltak, mint előző években, amikor 260 ezren keresték fel az állatkertet. Viszont a marosvásárhelyiek, Maros megyeiek, de a környező megyebeliek körében is népszerű az állatkert, hétvégénként, a vakációban is sokan látogatják.

Kopacz András reméli, hogy idén változik az elmúlt években tapasztalt irányvonal, amely alapján minden évben egyre kevesebb pénzt szántak az állatkertre, ellehetetlenítve a tervezést, újabb munkálatok elkezdését.

Az aligazgató azt szeretné, hogy idén méltányos legyen az intézmény költségvetése, lehetőségük legyen növelni az alkalmazottak létszámát, és megnyitni a nagyközönség előtt a zöld pavilont.

A 2011-ben uniós pénzalapból készült épületben többek között nagyragadozók laknak, amelyeket nem lehet kintről látni, s eddig létszámhiány miatt nem tudták beengedni a látogatókat az épületbe. Ahhoz, hogy látogatható legyen, állandó felügyeletet kell ott biztosítani, ám erre eddig nem volt személyzet. Ugyanakkor, amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, újrakezdik a nevelési, oktatási foglalkozásokat, és szeretnék, ha az állatkertben kis koncerteket is tartanának, amelyeken elsősorban a művészeti szakközépiskola diákjai lépnének fel.