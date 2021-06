A hetes számú általános iskola átengedi a B épülete igazgatásának jogát tíz évre a Bolyai iskolának

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium elemi osztályai helyhiány miatt már évek óta a város másik részében lévő hetes számú általános iskola B épületében tanulnak. A két tanintézet vezetőtanácsa megegyezett abban, hogy a hetes iskola átengedi az épületigazgatás jogát tíz évre a Bolyai iskolának. A legutóbbi városi tanácsülésen kellett volna erről dönteniük a városatyáknak, akik nem értették, miért fontos most a Bolyainak az, hogy átvegye az épület igazgatását, ezért el is halasztották a döntést. A két iskolaigazgató magyarázta el lapunknak a fennálló helyzetet.

A hetes számú általános iskola főépületének kibővítésére várnak, csak ezután engedik át a másik épületet a Bolyai Farkas Gimnázium igazgatásába • Fotó: Haáz Vince

A Bolyai Farkas Gimnázium főépülete jelenleg nem tudja biztosítani az előkészítőtől negyedikig tartó osztályok számára az oktatási felületet helyhiány miatt, így már 2018 óta a hetes számú általános iskolában – amelynek a B épülete régebb a hatos számú iskola volt – kezdenek a legkisebb bolyaisok, jelenleg hat elemi osztály tanul itt.

„Ennek az épületnek mérete is megfelelne, hogy a hat osztály egy épületben közösen tudjon tevékenykedni. Volt egy egyeztetés a polgármesteri hivatallal, a hetes iskola és a Bolyai vezetőtanácsával, és megtaláltuk a megoldást, hogy az az épület átkerüljön a Bolyai igazgatása alá, ezáltal az osztályok az előkészítőtől a negyedikig egy épületben, a volt hatos iskolában tudjanak tevékenykedni. Jelenleg ez az egy megoldás van” – részletezte számunkra Mátéfi István, a Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója. Hangsúlyozta, a Bolyai iskola a beiskolázási tervét nem akarja a hetes iskola körzetéből megoldani, hiszen a Bolyai körzeti iskola, és a saját körzetéből szeretné fogadni a gyerekeket a távolság ellenére.

Hosszú távra tervez a Bolyai

A hetes iskola B épületének a Bolyai iskola igazgatásába való átkerülésével a Bolyai vezetőségének hosszú távú elképzelései is vannak:

a jövőben bentlakást szeretnének létrehozni a vidékről érkező diákjaik számára

– mondta el Mátéfi István. „A Bolyainak most nincs bentlakása, de elég nagy igény van rá, a diákok huszonöt-harminc százaléka vidékről jön. Fontosnak tartom hosszú távon ezt a gondot is megoldani, és erről is tárgyaltunk a polgármesteri hivatallal. Ha az az épületszárny a mi igazgatásunk alá kerül, akkor a polgármesteri hivatal segítségével sikerül a volt hatos iskolánál olyan átalakítást megoldani, amely biztosítja a bentlakást. Manzárdot is lehet kialakítani ott, több diáknak jelentene szállást, és az osztálytermek felújításával biztosítani lehet a minőségi oktatást, a tehetséges tanulók minőségi oktatását” – fejtette ki az iskolavezető. Tehát azért fontos számukra a hetes iskola B épületének igazgatása, mert így elemi osztályos diákjaiknak hosszú távon lehetne biztosítani az oktatási felületet, ugyanakkor jobban meg tudnák szervezni az épület felújítását.

Hosszú távon pedig bentlakás, kampusz és egy megfelelő sportbázis kialakításában is gondolkodnak.

Miután kibővítették a főépületet

Körtesi Sándortól, a hetes számú általános iskola igazgatójától megtudtuk, ősztől a hetes iskola három osztálya – amelyek eddig a bolyaisokkal együtt a B épületben kaptak helyet – átkerül az A épületbe, de még két osztályuk ott marad a B épületben. Mint hangsúlyozta,

a hetes iskola vezetősége meghozta azt a határozatot, miszerint átengedik a B épületüket a Bolyai igazgatásába, de ezt hivatalosan csak akkor teszik meg, amikor a főépületüket, azaz a November 7 piac mellett lévő A szárnyat kibővítették úgy, hogy elférjen benne minden osztályuk.

„Addig használati jogot kell nekünk is élveznünk a B épületben is, mert nincs ahol elhelyezzük a diákjainkat. Az adminisztrálási jogról sem mondunk le, csak abban a pillanatban, amikor kulcsra készen átadták nekünk a kibővített főépületet, amire ígéretet kaptunk a helyi tanácstól, polgármesteri hivataltól és iskolaügytől is. Egyelőre csak tervek vannak, nem tudom, mikor kezdik el a kibővítést. Addig viszont semmi veszítenivalója nincs sem a Bolyainak, sem nekünk” – számolt be a Székelyhonnak Körtesi Sándor. Eddig három bolyais osztály a hetes iskola főépületében volt elhelyezve, ők jövőtől átmennek a B épületbe, így minden bolyais elemis osztály egy helyen kezdi ősztől a tanévet.

Marosvásárhely helyi tanácsa a legutóbbi tanácsülésen elhalasztotta az erről szóló döntést, arra hivatkozva, hogy nincs elég információjuk az ügyről, így egy hónap múlva kerül ismét napirendre a hetes iskola B épületének igazgatási joga.