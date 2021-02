A helyi termelői vásárok újranyitását kérik

Szabadtéren, biztonságos körülmények között szerveznék meg a helyi termelők vásárát Marosvásárhelyen, erre azonban még nincs lehetőség. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen, de megyeszerte többen megosztották és aláírták azt a kezdeményezést, amelyben Fancsali Ernő a kolozsvári Bejön a vidék termelői vásár szervezője azt kéri, hogy

országszerte engedélyezzék a hagyományos termelői vásárok megszervezését.

Fancsali szerint a legtöbb kistermelő abból él, hogy a hagyományos módszerekkel, receptek szerint elkészített termékét vásárokon értékesíti. Ha egy hónapban kimarad ez a lehetősége, akkor veszélybe kerül az ő és családja megélhetése is.

A nagyáruházak tele vannak, emberek zárt térben egymás mellett vásárolnak, egymás nyomában állnak sorban. A kistermelők nem kérnek támogatást, azt kérik, hogy adják vissza a lehetőségek számukra, hogy termékeiket értékesítsék

– olvasható az aláírásgyűjtés felhívásában. A kezdeményezést egy nap alatt 400-nál többen írták alá és percről percre nő azok száma, akik egyetértenek a kéréssel és azzal, hogy a helyi termékek, termelők vásárát újra engedélyeztetni kell.

Csalódott szervezők

Marosvásárhelyen januárban az utolsó percben derült, ki, hogy a Petry cég által, immár ötödik éve megszervezett helyi termékek vásárát nem tudják megtartani. Eladók, de vásárlók is csodálkozva és szomorúan nyugtázták ezt. Mint Hegedűs Szende, a cég képviselője a Székelyhonnak elmondta

szinte biztos, hogy február harmadik péntekén is elmarad a vásár, mert a közegészségügyi igazgatóság nem adta meg az engedélyt.

„Tavaly minden alkalommal nagyon odafigyeltünk az egészségügyi előírások betartására, eladókon és vásárlókon is maszk volt, minden asztalnál fertőtlenítőszer volt, és a helyszínen levő helyi rendőrök soha semmi kivetnivalót nem találtak. Szabadtéri a vásár, éppen ezért nem értjük, hogy miért nem engedik, hogy megszervezzük. Próbáljuk házhoz szállítással pótolni a hiányát, így is segítve a termelőkön, de ez nagyon kevés” – foglalta össze Hegedűs.

A Helyi termékek vásárának szervezői egyetértenek Fancsali Ernő kezdeményezésével, szerintük is fontos, hogy minél többen aláírják azt, így biztosítva támogatásukról a kistermelőket.

A bevételek 70 százaléka kiesett

A székelydájai Fülöp Szabolcs, aki a kezdetektől árulja bivalytejből készült termékeit a marosvásárhelyi vásáron, a Székelyhonnak elmondta, hogy nagy érvágás számukra, hogy nem tartják meg a vásárt. Kiemelte:

mivel jól bejáratott vevőköre volt ott, a termékei 70 százalékát Marosvásárhelyen, 30 százalékát a csíkszeredai helyi termelők vásárán értékesítette.

Ez utóbbi vásárt a hétvégén megszervezik Csíkszeredában, ott nincs korlátozás. „Nagy nehézség számunkra, hogy kiesett a vásárhelyi vásár, a prémium termékeink a nyakunkon maradnak. Valamennyit házhoz is szállítunk, de az csak tűzoltás, nagyon sok odafigyelést és időt igényel, és van benne hibázási lehetőség is. Jó lenne, ha a politikusok is odafigyelnének a helyi termelőkre is, az ilyen vásárok megszervezését támogatva. Választások előtt, amikor a piacok bezárásáról volt szó, akkor egy nap alatt megváltoztatták a kedvezőtlen döntést.

Érthetetlen számunkra, hogy miért nem lehet szabadtéren vásárt tartani, jól meghatározott szabályok mentén, amikor az üzleteben, plázákban több száz ember van fedett, zárt helyen együtt

– mondta Fülöp Szabolcs.

A kezdeményezést, a helyi termékek, termelői vásárok újranyitásáról, ide kattintva lehet aláírni.