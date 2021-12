A helyi hagyományos építkezést mutatja majd be a régi falusi ház

Közel százötven éves házat vásárolt meg Zetelakán a helyi önkormányzat, amelynek feltett célja, hogy visszaállíttassa azt eredeti állapotába, hogy a közösség és a turisták számára is látogatható legyen. Mindemellett a régi székelykapuk megmentésén is dolgoznak.

Szakemberekkel fognak konzultálni a restaurálásról • Fotó: Farkas Antal

Jelentősen leromlott állapotú, 1881-ben épült – 1960-ban felújított – falusi házat, illetve a hozzá tartozó tizenhat áras telket vásárolt meg nem rég a zetelaki önkormányzat – tudtuk meg Nagy Attila polgármestertől. Mint mondta, a 138-as megyei út menti ingatlanért és a hozzá tartozó telekért 25 ezer eurót fizettek saját forrásaikat felhasználva.

A létesítményt szeretnék mielőbb visszaállítani eredeti állapotába – tapasztott falakkal, zsindelyből vagy régi cserepekből álló födéssel stb. –, hogy általa bemutathassák a közösségnek, illetve a településre látogatóknak a helyi hagyományos építkezést.

Egyelőre megbízható szakembereket keresnek a tervek elkészítéséhez. „A lényeg az, hogy az ingatlant közösségi célra szeretnénk felhasználni úgy, hogy a turisták által is látogatható legyen. Elképzeléseink ugyan vannak, de nem tudjuk, hogy ezekből pontosan mit tudunk megvalósítani. Erről elsősorban szakemberekkel kell konzultáljunk, ugyanakkor ha a terveink megvannak, akkor még megfelelő forrásokra is szükség lesz a megvalósításhoz” – magyarázta Nagy Attila, hozzátéve, hogy magát a területet is hasznosítani szeretnék. Rámutatott,

már részben felújíttatták az ingatlan bejáratát díszítő székelykaput, ám utólag kiderült, hogy ott módosításra lesz szükség,

a nyíló részek ugyanis meglehetősen zártak lettek, ami az elmúlt rendszerben volt jellemző. Az előtte lévő időszakban pedig meg lehetett tekinteni a portát a kapuk felső részén átnézve. Nem szeretnének még egyszer hasonló hibába esni, ezért is kezdeményeznek minél szélesebb körű párbeszédet a restaurálásról – szögezte le.