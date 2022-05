A határidő a legjobb motiváció: a népszámlálás hajrájában egyre jobban teljesítenek a jelentős magyar lakosságú megyék

A népszámlálás online szakaszának hajrájában egyre jobban teljesítenek a jelentős magyar lakosságú megyék, már átlag feletti a részvétel a legtöbb helyszínen. Még a sereghajtók között lévő Hargita megye is túllépte az országos átlagot a részvétel tekintetében.

Szász Cs. Emese 2022. május 01., 09:022022. május 01., 09:02 2022. április 29., 10:252022. április 29., 10:25

A Népszámlálás.ro adatai szerint a jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék közül Bihar áll a legjobban (27,2%), a partiumi megyét követi Maros és Szilágy megye (26,7%), majd Kovászna (26,4%), Szatmár (26,3%), Kolozs (25,3%) és Hargita megye (24,8%) következik. Hirdetés Hirdetés Az április 24-i adatok szerint 23,7%-os az országos, becsült részvételi arány. A Népszámlálás.ro számításai szerint a romániai magyarok érdeklődése enyhén meghaladja az országos átlagot, eddig mintegy 320 ezren élhettek az önkitöltés lehetőségével. A magyar lakosság érdeklődését az is jelzi, hogy Sepsiszentgyörgyön kiemelkedő a részvétel, 32%-os, amivel az összes romániai, 50 ezer főnél nagyobb város között az első helyen szerepel. Az erdélyi nagyvárosok közül Brassóban, Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben 26, Csíkszeredában 25, Zilahon és Besztercén 24, Nagyváradon és Kolozsváron 23, Nagybányán és Temesváron 22%-ra becsülhető a részvétel. Tíz százalékos javulás Székelyudvarhelyen Sokat javított a részvételi arányán Székelyudvarhely is – tudjuk meg Veimberger Noémitől, a népszámlálás városi koordinátorától; jelenleg 23,8 százalékon áll, ami azt jelenti, hogy kilenc százalékot is javított a múlt héthez képest. A megnövekedett érdeklődést tapasztalják az összeíró pontokon is.

A pontjainkon is nagyon megnőtt a kereslet, eddig megvolt az a nyugodtság, nem éreztük annyira a tétjét, mint a szórványban, viszont most már az összmagyarság is kezdett felébredni

– fogalmazott Veimberger Noémi. „Sajnos bebizonyosodni látszik az a félelmünk, hogy a rendszer nem bírja a nagy megterhelést, mert csütörtök reggeltől még nem tudtak a kollégáink dolgozni.” Székelyudvarhelyen a Kuvar negyedi lakóbizottság összeíró pontjánál a legaktívabbak az emberek továbbra is, de nagyon sokat javított a múzeum, a kultúrház és a könyvtár összeíró pontja is. Ugyanakkor mozgópontokat is működtetnek Székelyudvarhelyen, múlt hétvégén a városi és a Bethlen negyedi parkban voltak, a mostani hétvégén is ez a terv, illetve a Cserehátra is szeretnének kimenni. Autóbuszos összeíró pont Marosvásárhelyen Marosvásárhelyen is számos akcióval népszerűsítik az online cenzust. Gáspár Botond, a népszámlálás marosvásárhelyi koordinátora elmondta, eddig összesen több mint 35 ezer kérdőívet töltöttek ki a megyeközpontban, ebből több mint 10 ezret – vagyis majdnem minden harmadikat – a városi összeíró pontokban. „Működik az autóbuszban berendezett mozgó összeíró pontunk, hétköznaponként délelőtt a Dacia piacnál, délután Megyesfalván van, hétvégente igyekszünk lefedni a rendezvényeket. Négy napig a várban volt az autóbusz, de sportrendezvényen is volt kitelepedés. Pénteken például a Színház téren leszünk, ahol a tánc világnapja apropóján több ezer embert várnak, majd

május elsején a Víkend és a Maros-part környékén lehet megtalálni a kollégáinkat, akik segítenek a kérdőív kitöltésében. A következő két hétben is hasonló a stratégia