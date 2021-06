A háromszéki települések közel felében nincs egyetlen koronavírus-fertőzött sem

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

A megyei közegészségügyi igazgatóság adatai szerint

a 45 közigazgatási egység közül 22-ben nincs nyilvántartott koronavírus-fertőzött, 19 településen az incidencia 1 ezrelék alatt van.

Mindössze négy településen lépi át a mutató az egy ezreléket: Barátoson 2,14; Kézdialmáson 1,57; Mikóújfaluban 1,12 és Dálnokon 1,06 ezrelék az incidencia.

Maradt a kétszáz alatti napi esetszám Az elmúlt huszonnégy órában 196 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, az új esetekkel 1 078 338-ra nőtt a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek száma.

A prefektúra tájékoztatása szerint az elmúlt huszonnégy órában egyetlen fertőzést diagnosztizáltak, hatvan aktív eset van a megyében. Háromszéken eddig 64 781 dózis koronavírus elleni oltást adtak be, ebből 28 132 volt az emlékeztető dózis, és 1165 egydózisú vakcinát adtak be a családorvosi rendelőkben.

Kovászna megye lakosságának mintegy 20 százaléka kapott oltást, a hatóságok a következőkben több akcióval szeretnék felpörgetni az immunizálás ritmusát.

A következő oltásmaratonra június 5–6-án kerül sor a Sepsi Value Center parkolójában,

ahol Pfizer- és Johnson-vakcinával immunizálnak. A múlt hétvégi maraton során 214 személyt oltottak be. A közegészségügyi igazgatóság mobilcsapatai falvakon válaszolnak a vakcinával kapcsolatos kérdésekre, elmagyarázzák annak a hatásmechanizmusát, és kérésre be is adják az oltást. Szombaton Torján, hétfőn Bölönben, kedden Nagyborosnyón és Vargyason, szerdán Nagyajtán, csütörtökön Dálnokon lesznek jelen. A tervek szerint a megye minden településére eljutnak.

Ágoston László igazgató rámutatott, segítené a munkájukat, ha az érdeklődők a polgármesteri hivatalban jeleznék, hogy igényt tartanak az oltásra, hogy megfelelő mennyiségű dózissal készüljenek. Arra is felhívja a figyelmet, nem kell feltétlenül megvárni, hogy a mobilcsapat eljusson egy településre, a városi oltásközpontokban és a családorvosi rendelőkben is lehet kérni a vakcinát.