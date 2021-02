A Hargita Megyei Törvényszék tárgyalja a csíkszentmártoniak keresetét a megyehatárperben

Úzvölgye hovatartozását a Hargita Megyei Törvényszék tisztázhatja • Fotó: Pinti Attila

Elhúzódó illetékességi problémákkal járt a Csíkszentmárton község által közel egy éve indított bírósági eljárás tárgyalási helyszínének kijelölése, de végül kiderült, hogy ott kezdődik meg a tárgyalás, ahová a panaszos a keresetet benyújtotta.

Csíkszentmárton tavaly azért kezdeményezte a pert, mert a két megye határáról, amely az úzvölgyi katonatemető közelében húzódik, nincs egyértelmű döntés.

Azt kérték a bíróságtól, hogy az 1968. évi 2. számú, az ország közigazgatási felosztásáról szóló törvény, másrészt egy ennél korábbi, szintén 1968-as minisztertanácsi határozat alapján jelölje ki a két megye közötti határt – ennek értelmében Úzvölgye Csíkszentmárton része.

A község ugyanakkor az 1906-ban készült, az „Úz egész patakától a tábláig”, illetve „Úz vize a IV. határ között” területek telekkönyveivel is igazolni tudja ezek hovatartozását.

A keresetlevél szerint amikor 1998-ban elvégezték Dormánfalva és Csíkszentmárton területének kataszteri felmérését – utóbbit a Hargita Megyei Telekkönyvi Hivatal megbízásából – a feladatfüzetből kimaradt Úzvölgye település, mintegy 77 hektár területtel. Erről a munkálat átvételekor a csíkszentmártoni polgármester írásos észrevételt nyújtott be,

a hibát a hivatal azzal magyarázta, hogy kevés volt a rendelkezésre álló idő, ezért nem vették be a feladatfüzetbe Úzvölgye felmérését.

A község szerint nincs jogi értéke a hibás dokumentációnak, amelyre Dormánfalva is hivatkozik, ezt kérdésünkre a munkálatot elvégző cég vezetője is megerősítette.

Eltérő érdekek

A keresetlevelet a Hargita Megyei Törvényszéken iktatták, ez nyilvánvalóan nem felelt meg az Úzvölgyét saját tulajdonának tekintő, és több csíki közbirtokossági területet önhatalmúlag telekkönyveztető Dormánfalvának, illetve a Bákó Megyei Tanácsnak sem, akik

azt kérték a bíróságtól, hogy állapítsa meg, területileg nem illetékes az ügy tárgyalására.

Miután beadványukat tavaly nyáron elfogadták, és átküldték az ügycsomót a Bákó Megyei Törvényszékre, a szentmártoniak ugyanilyen módon jártak el, kérve az utóbbi törvényszéket, hogy mivel ugyanúgy nem illetékes a tárgyalás lefolytatására, a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék jelölje ki a per tárgyalásának helyszínét.

A kezdeményezők semleges helyszín kijelölésére vártak, a legfelsőbb bíróság azonban, miután egyszer elhalasztotta az ítélethirdetést, kedden úgy döntött, hogy a bírósági eljárást a Hargita Megyei Törvényszéken kell lefolytatni.

Így a per tárgyalása, amely Úzvölgye egyértelmű hovatartozásáról is dönthet, Csíkszeredában kezdődik meg.

Számos per van folyamatban



Miután Dormánfalva 2019-ban jogszerűtlenül román parcellát alakított ki, emlékművet és betonkereszteket állíttatott a csíkszentmártoniak által gondozott sírkertben, több per is indult az építkezési engedély érvénytelenítése, a terület korábbi állapotának helyreállítása, a sírkert dormánfalviak által történt telekkönyveztetésének érvénytelenítése érdekében, ehhez csatlakozik a megyehatárper is. Idén két csíki közbirtokosság is kénytelen volt bírósághoz fordulni, mert Dormánfalva illetéktelenül saját tulajdonába vette és telekkönyveztette az úzvölgyi katonatemető közelében fekvő területeiket.