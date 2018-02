A Gyimesekben is zajlik a regisztráció a magyarországi országgyűlési választásokra

Kiválósági díjat kapott egy amerikai online filmfesztiválon a Legendárium

Kiválósági díjat (Award of Excellence) kapott a kaliforniai IndieFest nemzetközi online filmfesztiválon a Székelyföldi Legendárium legújabb rajzfilmje. A Tejút és a varázspatkó, angolul The Milky Way című alkotást az animációs kategóriába nevezték be.