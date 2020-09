A gyermekgyógyászat kapta a támogatást az adományozó kérésére

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere hétfőn arról számolt be, hogy a Romgaz cégtől 500 ezer lej értékű támogatást kaptak, amelyből életmentő orvosi felszereléseket tudtak vásárolni. Dr. Claudiu Puiac elmondta, hogy

a cég kimondottan a gyermekgyógyászatot kívánta támogatni,

így arra a részlegre vásároltak korszerű ágyakat, éjjeliszekrényeket és olyan orvosi eszközöket, amelyekre szükség volt.

A menedzser örvendetesnek nevezte azt, hogy egy cég támogatja az egészségügyet, lehetőséget teremtve, hogy korszerű eszközökkel, megfelelő körülmények között gyógyítsák a kis pácienseket.

HIRDETÉS

„Elsősorban a belgyógyászati kivizsgálásokat és kezeléseket fogják megkönnyíteni a most beszerzett eszközök, és a szakemberek segítségére lesznek a felső légúti gyulladások azonosításában és gyógyításában” – mondta Claudiu Puiac, aki arra biztatta a többi nagy céget is, hogy lehetőségeikhez mértek támogassák az egészségügyi intézményeket, amelyekben most talán még jobban szükség van korszerű eszközökre, modern felszerelésekre.