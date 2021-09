A gyergyói örmény közösség tervei

Öt újabb örmény ruhát készíttetett a gyergyószentmiklósi örmény közösség, ezáltal már 10 viseletet tudnak felvenni a különböző rendezvényeken. Vannak fiatalok, akik örömmel viszik tovább a hagyományt és már örmény táncokat is tanulnak, ugyanakkor családos programokat is szerveznek, hogy még jobban összekovácsolják azokat, akik valamilyen módon kötődnek az örmény gyökerekhez.

• Fotó: Barabás Orsolya

Tavaly a gyergyói örmény közösség már vásárolt öt ruhát, amiket különböző rendezvényeken, legutóbb az Örmény Művészeti Fesztiválon is láthattak az érdeklődők. Nemrégiben újabb öt örmény ruhával bővült a kollekció, így már öt férfi és öt női viselettel rendelkeznek.

vannak olyan fiatalok, akik tanulják az örmény táncot, és ők is ezeket a ruhákat viselik majd, amikor bemutatják tudásukat.

Örmény zene mellett, homokban főtt kávé kíséretében mutatták be azokat az örmény ruhákat, amelyeket Székelyudvarhelyen készíttettek el. „Erdélyben az örmény ruhák nem maradtak fenn néphagyományként, de mi fontosnak tartjuk ezeket feleleveníteni, hiszen értéket képviselnek. Ezek a népi ruhák stilizált változatai, színpadra, rendezvényekre használhatóak. Díszessége, a kézműves munka figyelemreméltó” – hangsúlyozta Kulcsár László, a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület elnöke, aki elmondta, hogy

A Gyergyói Örmény Katolikus Egyesületnek további tervei is vannak. Október 8-án egy családos programot szerveznek Szamosújvárra, ahol Kovács Gergely érsekkel, örmény apostoli kormányzóval találkoznak. Ezen részt vesz a gyergyói örmény kórus is. Emellett az örmény templomkertben a 14 stációt is felújítják még az idén.

Szintén az őszre terveznek egy másik kirándulást, amelyre azokat a fiatal családokat hívják, akik az örmény katolikus templomban házasodtak össze, vagy gyermekeiket itt keresztelték, itt voltak elsőáldozók, bérmálkoztak. A céljuk az, hogy az örmény közösséget további szimpatizánsokkal bővítsék.