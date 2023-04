A gyergyói hoki és zene közös ünnepe

Gyergyószentmiklós legjobb hírvivői jelenleg kétséget kizáróan a zene és a jégkorong. Ez a két érték egyszerre került színpadra a Gyergyói Hoki Klub szezonzáró buliján. A jövő tervei nagyívűek: öt év múlva olyan csapata lesz a GYHK-nak, amely az európai topligákban is megállja a helyét.

A következő években stabilan az Erste Liga legjobbjai akarunk lenni. A Gyergyói Hoki Klub minden évben a bajnoki címért akar játszani, leszünk mi még Erste Liga-bajnokok. Persze, nem fog mindig sikerülni, ezután is lesznek hibáink, ahogy az elmúlt években is voltak, de azokból is mind tanulni fogunk, hogy még előrébb lépjünk.