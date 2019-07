A gyerekek gyógyításáért modernizálnak Szentegyházán

Állandó orvosi rendelést fognak biztosítani a gyerekek számára az új épületben • Fotó: Barabás Ákos

„Szükség volt kisebb nagyobb változtatásokra az eredeti tervekhez képest, de ezeket sikerült megoldani” – magyarázta a tisztségviselő. Hozzátette, hamarosan az antibakteriális linóleum elhelyezése kezdődik el az épületben, a kinti tér rendezése pedig folyamatban van, több járda is elkészült már. A polgármester szerint már idén ősszel be kell fejeződjenek a munkálatok.

Megoldásra váró bonyodalmak

A felújításhoz szükséges tervek elkészítése óta változtak a tűzvédelmi követelmények, így a füstriasztó rendszer beszerelése mellett egy fémből készült, lebetonozott tűzlépcsőt is el kell helyezni az épület külső részén, amely menekülőútként szolgál majd probléma esetén – magyarázta Molnár, hozzátéve, hogy már meg is rendelték a komplexnek számító fémszerkezetet, valamint ennek az alapozása is megtörtént. Rámutatott, noha eleget tesznek a követelményeknek, az már most fájó pont, hogy a lépcső rontani fogja a felújított épület esztétikáját, hiszen éppen a főút felőli bejáratnál lesz elhelyezve. Szerencsének mondható azonban, hogy ezt tudják még finanszírozni az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) megpályázott közel 1,8 millió lejes támogatásból.