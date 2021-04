A gyalogosok és teraszozók örültek a főtér lezárásának, az autósok már nem annyira

• Fotó: Haáz Vince

Az időjárás kedvező volt, így sokan kipróbálták az autómentes teret: hajtányozó, futóbiciklikkel „száguldozó” apróságokkal telt meg a főtér egy része, és a Bolyai utca is benépesedett.

Itt a teraszok is nyitva voltak, sokan kávéztak, beszélgettek, igazi korzós hangulat volt a sokak által meredeknek, ezért sétálóutcára alkalmatlannak nyilvánított utcában. Az Enescu utca ezzel ellentétben teljesen üres volt. A főtér egy részén a rendőrök is járőröztek, a Művész utcából behajtó gépkocsikat ők terelték tovább, figyelmeztetve őket a forgalomváltozásra.

Azt is elmondta, látta, ahogy szirénázó mentőautók hajtottak be a lezárt főtérrészre. Szerinte ezt is szabályozni kellene, mert veszélyes lehet az önfeledten kerekező gyerekekre. Ami az Enescu utca lezárást illeti, Gáll Sándor szerint akkor lesz ez igazán fontos, amikor

a prefektusi hivatal és a városháza előtti tereket is átalakítják és akkor ott egy kis, sétálásra alkalmas helyet varázsolnak.

Mi lesz az ortodox húsvétkor?



A marosvásárhelyi városháza kommunikációért is felelő illetékese, Marius Libeg érdeklődésünkre elmondta, hogy bár egyelőre csak a főtér egyik felének lezárást engedélyezte a rendőrség, de az elmúlt hétvégi belvárosi gépkocsiforgalmat figyelembe véve kérni fogják, hogy a teljes főtér hétvégenként autómentes legyen. Egyelőre nem tudni, hogy mi történik majd hétvégén, hiszen a hivatalos ünnepnapokon is zárva lehet a motoros járművek előtt a főtér, de még nem tudni, hogy pénteken és hétfőn is alkalmazzák ezt, vagy ismét csak szombaton és vasárnap.