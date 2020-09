A gyakorlatban lehetetlen megfelelni minden elvárásnak az iskolai testnevelésórákon

A gyerekek elfelejthetik a labdajátékokat tornaórán egy ideig • Fotó: Veres Nándor

Néhány napja jelentette ki Ionuţ Stroe ifjúsági és sportminiszter, hogy 300 lejes utalványt kap minden sportklubhoz igazoló gyerek, ugyanis Romániának „nem válik dicsőségére” az a hely, amit a túlsúlyos gyerekek aránya szerint elfoglal, és így szeretnék motiválni a gyerekeket, hogy többet mozogjanak.

Ezzel szemben az új tanévben az iskolai tornaórákon tilos minden közös sporttevékenység, beleértve a labdajátékot is, hiszen ezek fizikai kontaktust feltételeznek. „Tudathasadásos helyzet áll fenn jelenleg, mert fizetnek annak, aki valamilyen sportklubba beiratkozik, de testnevelés órán nem engedélyezik a labdajátékot, mert kontaktussal jár, akkor ez hogy is működik?” – teszi fel a sokak által megfogalmazott kérdést a székelyudvarhelyi testneveléstanár, Vass Imre, aki szkeptikusan látja szakmája jövőjét az adott helyzetben.

Vigyázz, taníts, fertőtleníts!

Másfél méter távolságot kell tartani tornaórán, és akkor nem szükséges a maszkviselés, illetve olyan gyakorlatokat kell végeztetni a diákokkal, amelyek nem igényelnek fizikai kontaktust.

Ha például technikai elemeket akar a tanár labdával megtanítani a diákoknak, akkor mindenkinek saját labdája kéne legyen, ez például a Református Kollégiumban 800 gyereket és 800 labdát jelent, nagyon érdekes helyzet állna fenn, ha mindenki bejönne a saját labdájával

– magyarázza a tanár.

Eddig is megtanították a tanulókat arra, hogy cseréljenek pólót és rövidnadrágot óra után, ne üljenek az izzadt ruhában, mert azzal ártanak az egészségüknek. Az átöltözésre most négy négyzetméter helyet kell biztosítani minden gyereknek. „Nem hiszem, hogy van az országban olyan iskola, amely tudja ezt a négy négyzetmétert biztosítani az átöltözéshez egy 30 fős osztály esetében például” – teszi hozzá véleményét a szaktanár.

Minden osztály után kell fertőtleníteni a termet, az ajtókilincset, illetve az eszközöket is, ha használnak valamit. Egy Református Kollégium méretű épületben, ahol összesen négy takarítónő van, valószínű, hogy a pedagógusnak kell ezt megtennie két óra között, de hogyan? – teszi fel a kérdést Vass Imre. „Esély nincs arra, hogy személyzet legyen erre, hisz évek óta folyamatosan csak leépítették őket, és most elvárnák, hogy legyen ez is megoldva. Már szavaim sincsenek erre” – fűzi hozzá a tornatanár.

Hol marad a közös játék öröme?

A diákok az iskolaudvaron tornázhatnak, de ott is korlátozva vannak, hiszen csak egyéni atletikus jellegű gyakorlatokat végezhetnek tornaórán, és semmi olyat nem szabad, amely közös játékot igényel, beleértve például a fogócskát is, mert az is fizikai érintkezéssel jár. „Nem szaladhatják a köröket életre-halálra minden órán, nem sprintelhetnek egyfolytában, hiszen ez nagyon sablonos egy idő után.

Nincs játékra lehetőség, mert azt egyedül nem tudja végezni, csak csapatban vagy egy másik játékos ellen. Ezt betartani sem lehet, és megoldani sem ilyen formában.

A kis elemisek a szociális együttélés szabályait a játékokon keresztül tanulják meg ebben a korban” – magyarázta. Ugyanakkor korlátozva vannak a csapatsportok is, még semmit sem lehet tudni arról, hogy lesznek-e bajnokságok vagy sem. Ha még tart egy ideig ez az állapot, a jelenlegi intézkedésekkel megölik az utánpótlást a sportban, mert akkora kiesés lesz, hogy nem biztos, hogy be lehet ezt még hozni – véli a szaktanár.