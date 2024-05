A Gryllus testvérek és Sebestyén Márta erdélyi koncertkörúton

A három előadó a kétezres évek elején Tizenöt Zsoltár címen közös lemezt adott ki, amelyen a Bibliából választott, Sumonyi Zoltán által versbe szedett zsoltár-parafrázisok szerepeltek. A lemezből később tévéfilm is készült, és a trió sok helyen koncertezett is ezekkel a Gryllus Dániel által írt dalokkal. E műsor gerincét is ezek a zsoltárok alkotják.

„Ilyen sorozatot Erdélyben ugyanígy hét nap alatt, de hét másik templomban már tizenhat éve egyszer megrendeztek, ugyanebben a szervezésben, és jó érezni, hogy a helyi szervezők, felekezetek most is ilyen nagy örömmel fogadják a zsoltárkoncertet” – írják a koncertsorozat ismertetőjében.