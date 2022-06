A gazdák számára fontos beruházást kezdhetnek el hamarosan Kányád községben

Mintegy egymillió eurós támogatást nyert az Európai Unió Vidéki Beruházások Ügynökségénél (AFIR) pályázva Kányád község önkormányzata, amelyből kilenc kilométernyi mezei utat modernizálhatnak. Lesznek szakaszok, amelyeket leköveznek, de olyanok is, amelyekre aszfaltszőnyeget terítenek le.

a beruházás a községközponton kívül Égét, Székelydályát, Abránfalvát és Miklósfalvát is érinti.

György Sándor arról is beszélt, hogy nem volt egyszerű a pályázás, hiszen nagyon fontos feltételei voltak a támogatás elnyerésének. Fontos volt, hogy legalább tíz mezőgazdasági cég és öt egyéb tevékenységet folytató vállalkozás, továbbá hatszáz hektár mezőgazdasági terület megközelíthetőségét kell egyszerűbbé tenni. A cél az ugyanis, hogy

Mint rámutatott, egyelőre nem kell önrészt biztosítaniuk a projekt megvalósításához, és reméli, hogy ez így is marad, lévén, hogy az Európai Unió finanszírozza a beruházást. Hozzátette: néhány napja írták alá a támogatási szerződést, így most már

Ezeken kívül a természeti látványosságokhoz való eljutás könnyebbé tétele is kiemelt cél. A polgármester közölte, ezeknek a feltételeknek egyszerűen lehetetlen volt megfelelni néhány községbeli településen, épp ezért nem lesznek ott hasonló munkálatok.

Sok gazda van a községben

„Számos fejlesztés van, amelyeket a környező községek már régen megoldottak, nekünk viszont többek között az alacsony lélekszám miatt nem volt lehetőségünk pályázni EU-s pénzekért, így a megvalósítások is rendre elmaradtak” – magyarázta György Sándor. Kiemelte, a most megnyert pályázat már csak azért is jelentős, mert