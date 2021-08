A gasztronómia is hangsúlyos szerepet kapott az Egyfeszten

Az Egyfeszt Összművészeti Fesztivál gasztronómiai látványosságokban, érdekességekben is bővelkedett. Minden nap voltak olyan események, amelyeken valamilyen különlegességgel ismerkedhettek meg a jelenlévők. Pénteken a churuté volt a főszerep, szombaton órákon keresztül sütötték az ökröt, vasárnap pedig bemutatták a Bagossy Brothers Company Otthontól fűtött tél című kötetét.

• Fotó: Barabás Orsolya

Szombaton Bíró-Boér Attila, a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend lovagja mutatta be a gomba útját az erdőtől a tányérig. Ő lakhelyén, Marosfőn gyűjti a különböző gombákat, ezeket szárítja, illetve porokat, savanyúságokat készít belőle. Elárulta, idén tavasszal jónak tűnt a termés, de a nyár túl meleg és száraz, elsősorban vargányából van kevés, rókagombát inkább lehetett találni. Reméli, hogy az ősz majd kedvez a gombaszedésnek.

A Gasztró utcában a K & K Bisztró csapata jóvoltából szombaton nyárson sült egy ökör. Nem csak látványnak volt különleges, hanem ízre is, hiszen előtte három napig pácolták az élősúlyban 591 kilogrammos állatot, majd bükkfa- és faszénen sütötték 6–7 órán keresztül, folyamatosan forgatva – tudtuk meg a farkaslaki Demjén Zoltán ökörsütő mestertől.

Vasárnap is megtelt a gyergyószentmiklósi sétálóutca, ahonnan már messzire szálltak az illatok. Ezúttal a Bagossy Brothers Company könyvbemutatója vonzott sokakat. A gyergyószentmiklósi együttes Otthontól fűtött tél című kötete tavaly decemberben jelent meg, Zsigmond András (KicsiZsiga), D’Alice, vagyis Madaras Aliz és Fodor Mónika receptjeivel, a zenekar tagjainak történeteivel és sok szép fotóval. A könyvbemutatón beszéltek a kötet létrejöttéről, tartalmáról, elhozva egy kicsit a kánikulába a telet, majd KicsiZsiga ételéből tálaltak kóstolót a zenészek és osztogatták Aliz desszertjét. Azt is elárulták, hogy amint elkészül egy olyan dal, amiből címet tudnak adni egy hasonló jellegű könyvnek, akkor lesz majd folytatása is. Az együttes vasárnap este 10 órakor kezdődő koncertje zárja az Egyfeszt nagyszínpadi programjait.