A fűtésszámlák miatt is kerülnek az éjszakai szállóba

A szociális létesítményt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat megbízásából a Máltai Szeretetszolgálat működteti. A civil szervezet ezzel párhuzamosan egy nappali foglalkoztató központot is fenntart, ahol különféle programokat szerveznek a rászorulóknak, de ugyanakkor azon dolgoznak, hogy a fedél nélkül maradottak visszailleszkedjenek a társadalomba.

Sepsiszentgyörgyön nincsenek hajléktalanok az utcán, ezt mindig elmondom, és büszke is vagyok erre,

csak abban az esetben lehet otthontalan személy az utcán, ha nem tartja be a szálló szabályait, vagyis ha részeg, mert akkor nem fogadjuk be őket” – fogalmazott Székely Róbert, a hajléktalanszálló vezetője, hozzátéve, következetes szigoruknak köszönhetően minden lakó betartja a szabályt, főleg télen nem kockáztatják, hogy kint kelljen éjszakázzanak a mínusz fokokban.

„Minden hajléktalanra figyelünk, aki a nyilvántartásunkban szerepel, ellenőrizzük, hogy bent van-e a szállón. Arról is tudunk, hogyha valaki elutazik valamelyik távoli rokonhoz, ismerőshöz. Kerülnek alkalmi lakók is, többnyire átutazók, akiket a rendőrség kísér be éjszakára. Fontos számunkra, hogy ismerjük a gondozottjaink helyzetét, így tudunk rájuk vigyázni” – fogalmazott Székely.

Ez a gondoskodás megmarad akkor is, ha sikerül kiköltöztetni a lakót.