A fizetésemelés nem minden csíki önkormányzatnál orvosolta a szakemberhiányt

Noha a csíkszéki önkormányzatok alkalmazottainak fizetése is növekedett a tavalyi béremelés nyomán, nem minden esetben a pénz miatt töltenek be vagy sem egy állást – állítják a megkérdezett polgármesterek. Van, ahol az önkormányzatban lévő jó hangulat miatt jelentkeznek az ottani állásokra, máshol a munkakörrel járó nagy felelősség miatt nem találnak megfelelő szakembert.

A csíkszentsimoni önkormányzat tavaly négy személyt alkalmazott. Nincs már betöltetlen állásuk • Fotó: Gecse Noémi

Változó, hogy milyen szintű szakemberhiánnyal küszködnek a csíkszéki vidéki önkormányzatok: van, ahol minden állást betöltenek, míg máshol nyolc szakembert is alkalmaznának, ha lenne megfelelő jelentkező – számoltunk be egy esztendeje. Akkor minden megkérdezett polgármester egyetértett abban, hogy az alacsony bérezés miatt sem vonzók az általuk kínált álláslehetőségek. A tavaly július elsejétől hatályba lépett 153-as számú közalkalmazotti bértörvény a közalkalmazotti fizetések többlépcsős megemelését írja elő 2022-ig.

A fizetésnövekedések okán arra voltunk kíváncsiak, hogy mérséklődött-e a vidéki önkormányzatok szakemberhiánya.

Hiába a fizetésemelés Csíkszentkirályon, a tavaly betöltetlen két állásra – közbeszerzési, illetve mezőgazdasági szakosztályokon – továbbra sem sikerült megfelelő szakembert alkalmazni. A közbeszerzési állást már kétszer is meghirdették, de

elsőre egyetlen jelentkezőnek sem sikerült a vizsgája, másodszorra pedig már érdeklődő sem volt

– ismertette a helyzetet Székely Ernő. A polgármester megjegyezte, a legközelebbi alkalomra már módosítanak a kiíráson, és pályakezdők jelentkezését is elfogadják. Bíznak benne, hogy akkor majd találnak lelkes fiatal munkaerőt, akit nem riaszt vissza a munkával járó felelősség. Arra is rámutatott az elöljáró, hogy

mindenképp motiváló a korábbihoz képest kétszeres fizetés, így inkább a munka volumene, és az azzal járó felelősség miatt volt visszafogott az érdeklődés.

„Ha nem a közbeszerzés lett volna, szerintem jöttek volna érdeklődők” – avatott be. Mint tőle megtudtuk, a mezőgazdasági szakosztályi munkát jelenleg egy nyugdíjas szakember látja el, aki a helyi általános kataszteri terv elkészülte után nem vállal több feladatot. Az ő állását várhatóan a nyáron hirdetik meg, amelyre szintén várják majd a frissen végzettek jelentkezését is.

Alkalmazott fiatalok

Csíkszentsimonban a 2016-ban munkához látott új önkormányzat még az évben alkalmazott egy szociális referenst, illetve egy kazánfűtőt. Tavaly pedig az addig betöltetlen négy állásra is sikerült munkaerőt találniuk: alkalmaztak egy félmunkaidős iskolabuszsofőrt, valamint személyi titkárt, közbeszerzési szakembert és könyvtárost is – sorolta Kozma István. A helyi polgármester hozzátette, a könyvtáros állást második körben foglalták el, amikor pályakezdők is jelentkezhettek, akkor

több, a munkára alkalmas jelentkező közül került ki a legjobban teljesítő.

A másik két irodai munkát is fiatalok töltik be, az eredményeik alapján pedig látszott, hogy felkészülten érkeztek a vizsgára. Azzal kapcsolatban, hogy a fizetésemelés hozzájárulhatott-e a fiatalok munkavállalási kedvéhez, a községvezető kifejtette, valóban befolyásolhatta a jelentkezők arányát az, hogy az álláshirdetésekben feltüntették a hozzávetőleges nettó bért is.

Meglátása szerint emellett az is hozzájárulhatott a jelentős érdeklődéshez, hogy egyre jobb légkörben zajlik a munka az önkormányzatban, a fiatalok is érzik, hogy nyitottabb az önkormányzat, mint két éve volt.

Humánerőforrás-hiány a gond

Császár Attila, Csíkrákos polgármestere érdeklődésünkre arról számolt be, hogy esetükben ugyan nem áll fent szakemberhiány, de a nemrég megüresedett urbanisztikai állásukra jelenleg keresnek megfelelő alkalmazottat. Korábban már meghirdették az állást, akkor viszont nem jelentkezett senki,

hiába kerestek fel helyieket a lehetőséggel, senki nem akarta vállalni a felajánlott munkakört.

Véleménye szerint ez nem föltétlen azt jelenti, hogy a megemelt fizetések sem elég vonzók, inkább a humánerőforrás-hiánnyal magyarázza a helyzetet.

Nincsenek szakembereink. Akik vannak, azokat a magánszféra felszippantotta, a többség pedig külföldön próbál boldogulni. A lehetséges munkatársak számára pedig ez a megemelt fizetés sem tud egy biztos pont lenni

– fejtegette.