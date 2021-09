A fiatalokról szólt a hétvége Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Ifitéka iroda

Málnási Andrea, az ifinapokat szervező Ifitéka iroda vezetője kifejtette, a mostani résztvevők egy nagyon jó hangulatú eseménynek lehettek a részesei, ugyanakkor nagyon fegyelmezettek voltak, problémamentesen zajlott az esemény, ahol több csapat mérte össze a képességeit és szórakozott együtt. A versenyszámok során az Ififaktor tehetségkutató, az általános műveltségre alapozó Kultúrkerék versenyszám, és a sportos programok is számos izgalmat hoztak, de egy vállalkozás építése, vagy épp a fesztiválszervezés is a feladatok közé tartozott, és ezek a versenyzőknek mind hasznos tapasztalatot, tanulságokat jelenthettek. Rengeteg papír és használt olaj került a gyújtópontra a környezettudatosságot erősítő program során, de vlogot, képregényt is kellett szerkeszteniük a fiataloknak.

A Szent István templom mellett és a kultúrház előtt zenéltek a Hause of Pioneers (Sepsiszentgyörgy), a C-sus-2 (Székelyudvarhely), a Dreamflow (Szászrégen) együttesek, valamint két egyéni előadó: Benő Szilveszter (Gyergyótölgyes) és Szentjobbi Gergő (Gyergyószentmiklós). Közülük a Dreamflow nyerte el az első díjat, és ennek eredményeként felléphetett a nagyszínpadon is, ahol többek között a két évvel korábbi fesztiválnyertes Szuverén Krú, vagy a No Sugar zenekar is koncertezett. A legjobbak nyereménye egyebek mellett stúdiózási lehetőség, azaz hangfelvétel készülhet a dalaikból, de több rangos erdélyi és magyarországi fesztivállal is egyeztetés zajlik: a cél, hogy jövőre fellépési lehetőségeket kapjanak – közölte Nicuța.