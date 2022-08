A fiatalokat, családokat szólítja meg a Vásárhelyi Forgatag idei kiadása

Programfüzet is van, de a forgatag.ro oldalon is megtalálható a teljes program

Marosvásárhely és a megye határain túllépve, a szervezők szerint, a székelyföldiek számára is vonzó lesz a IX. Vásárhelyi Forgatag, amely kedden kezdődött és amelyet nem fesztiválként, hanem egy közösségi, családi rendezvényként mutattak be. A Forgatag fő helyszíne a marosvásárhelyi Vár és környéke lesz, emiatt fogalomkorlátozásra is lehet számítani több helyszínen.

Simon Virág 2022. augusztus 23., 12:562022. augusztus 23., 12:56 2022. augusztus 23., 12:572022. augusztus 23., 12:57

Színházi előadásokkal, kiállításokkal kezdődött kedden a Vásárhelyi Forgatag, amelyet immár kilencedik alkalommal szerveznek meg. Hirdetés Hirdetés

Az igazi rendezvénydömping csütörtöktől lesz, amikor a marosvásárhelyi várat és környékét, de a Teleki Téka udvarát is belakják majd a forgatagozók.

Idén sem marad el a Borudvar, a megszokott helyszínen a Forradalom utca 8. szám alatt, csütörtöktől-vasárnapig 17-23 óra között tart nyitva.

Fotó: Haáz Vince

Az összefogás jelképe A Vásárhelyi Forgatagot szervező Marosvásárhelyért egyesület elnöke, Szente Katalin kedden arról beszélt, hogy hálás, hiszen

nagyon sok civil szervezet, de közintézmények és cégek is a szervezőkkel vállvetve dolgoztak azon, hogy hangulatos, a közösséget építő rendezvény legyen az idei Forgatag is.

Fotó: Haáz Vince

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke örömmel jelentette be, hogy idén is több intézményükkel részt vesznek a Forgatagon. Kiemelte közülük a Maros Művészegyüttest, a Teleki Tékát, de a Maros Megyei Múzeumot is, amelynek szervezésében vasárnap, 16 órakor lesz a Pálos szerzetesrendet bemutató kiállítás megnyitója. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, egykori szervezőként mondta: örül annak, hogy a rendezvény az évek során sokat fejlődött és már két éve nincs a Maros partra kiszorulva, hanem a város szívében, a marosvásárhelyi Várban kapott otthont.

Évről évre növekedni tudott a Vásárhelyi Forgatag, amelyre idén nemcsak a városból és a megyéből, de egész Székelyföldről várunk családokat. Induláskor az egyik fő célkitűzés a közösségépítés volt és így érzem, látom, hogy ezt sikerült megvalósítani

– fejtette ki a városvezető.

Fotó: Haáz Vince

Mindenki találhat kedvére való programot A Vásárhelyi Forgatag főszervezője, Jakab Orsolya a keddi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy 300 programmal készültek, és minden korosztályból várják a forgatagozókat.

Sok programjuk van a fiataloknak, számukra kerekasztal-beszélgetéseket, de interaktív találkozókat is szerveztek, de lesznek gyermekprogramok, az egész család számára szervezett események is.

Fotó: Haáz Vince

Csütörtökről szombatig az esti nagy koncertek a Várban lesznek, vasárnap pedig már a főtéren.

A Kultúrpalota közelében felállított színpadon lép fel 19 órától a Beatrice, 21 óra 30 perctől pedig Ákos.

A teljes program forgatag.ro oldalon tanulmányozható. Fontos tudnivaló, hogy csütörtöktől a marosvásárhelyi Vársétány egy része le lesz zárva, hiszen ott mutatkoznak be a vásári forgatagra érkezők, hétfőn estétől lehet majd mindkét irányban autóval behajtani oda. A főteret, a vasárnap esti nagyszínpad felszerelése miatt szombaton délután zárják le.

Fotó: Haáz Vince