A fertőzés enyhébb lefolyása ellenére nem árt, ha legalább háziorvosát értesíti a beteg

A hétvégén három Covid-haláleset is történt Hargita megyében, ami meglehetősen sok az utóbbi idők adatait tekintve. Az azonban továbbra is jellemző a mostani járványhullámban, hogy a betegség általában enyhébb lefolyású, és kevesebben kerülnek kórházba, mint az előző hullámok idején. A jelenlegi abban is eltér az előzőektől, hogy a csúcs után az esetszám-csökkenés lassúbb.

Széchely István 2022. augusztus 23., 09:062022. augusztus 23., 09:06

Hárman vesztették életüket Hargita megyében az elmúlt hétvégén a koronavírus okozta szövődmények miatt. Amint azt Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője portálunkkal közölte, ő is soknak tartja a három halálesetet, nem is volt jellemző ilyen gyakoriság az utóbbi időben. Mindhárman – egy kápolnásfalusi, egy gyergyócsomafalvi, illetve egy gyergyóditrói személy – idősek voltak, és tudomása szerint egyikük sem beoltva, ráadásul túl későn is kerültek kórházba – mondta. Ez rendhagyónak számít az utóbbi idők adatai alapján, erősítette meg a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője, aki arról is beszámolt, hogy

a jelenlegi járványhullámban az előzőekben mértnél kevesebben, azaz a betegeknek mintegy harmada kerül kórházba.

A Hargita megyei igazolt fertőzöttek közül jelenleg 168-an gyógyulnak otthon, 73-an pedig kórházban. Meggyőződése azonban, hogy a fertőzöttek száma valójában lényegesen magasabb ennél, csak sokan nem fordulnak orvoshoz. „Az idős embereket nem mindig viszik időben orvoshoz, kórházba” – fogalmazott az előző esetekre is utalva, hozzáfűzve ugyanakkor azt is, hogy sokan vannak, akik otthon magukat tesztelik le, de nem fordulnak orvoshoz.

Nem árt, ha az orvos tud róluk, mert a tünetek alapján meg tudja ítélni, hogy szükséges-e kórházba menni, vagy egy röntgenfelvételt készíteni. Működnek a kórházi Covid-központok is, ahol szükség esetén szakorvosi vizsgálatot is végeznek

– hangsúlyozta Tar Gyöngyi. Igaz ugyan, hogy most kevesebben kerülnek kórházba, mint az előző hullámok idején, de az otthon lábadozók beszámolói alapján őket is megviseli a betegség, tehát nem egy könnyű nyári hűlést okoz a koronavírus. A tünetek közt továbbra is előfordul a magas láz és a különböző légúti tünetek, a szaglás és ízlelés átmenti elvesztése talán nem annyira jellemző, mint korábban, de egy komoly légúti hurut kialakulása viszonylag gyakori, egyeseknél a vírusos tüdőgyulladás is – tudtuk meg az egészségügyi igazgatóság vezetőjétől. „Nem csökken olyan ütemben, mint máskor” Hargita megyében 2,11 ezrelékes volt a fertőzöttségi ráta hétfőn, az ezer lakosra számolt fertőzések 14 napos átlagszáma két településen haladja meg az 5-ös, további két településen pedig a 4-es értéket. A mostani járványhullámnak nagyjából egy hónapja volt a felívelő szakasza, majd csökkenni kezdett a fertőzések száma, ám ez a tendencia nem folytatódott, az utóbbi napokban 50 körül stabilizálódott a napi új fertőzések száma. „Engem is meglepett, hogy nem csökken olyan ütemben, mint máskor. Korábban ha beindult a csökkenő tendencia, elég hamar leért a napi egy-két esetszámig, de most nem” – magyarázta Tar Gyöngyi. Az egészségügyi igazgatóság vezetője kérdésünkre azt is elmondta,

noha korábban úgy volt, hogy szeptemberben érkezik meg a vírus omikron variánsa elleni oltóanyag, a járványhelyzettel kapcsolatos legutóbbi videókonferencián azt közölték, hogy októberben érkezik meg az oltóanyag az országba.