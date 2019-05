A faluban is, a határban is dolgoznak

A mezőgazdasági területek megközelítése és az ebből fakadó viták elkerülése érdekében is fontos a Kápolnásfalu határából a Tizenhétfalusi terület, tovább pedig Homoródfürdő felé vezető 86-os községi út újjáépítése. Az egymillió euró értékű projekt részeként Kápolnásfalu főbb utcáit is letérkövezik.

Az új makadámútnak köszönhetően könnyebben megközelíthetők lesznek a mezőgazdasági területek • Fotó: Barabás Ákos

Noha volt már eddig is útjavítás, az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy még jobb körülményeket teremtsen a mezőgazdasági területek megközelítéséhez a Kápolnásfalu határa és a Tizenhétfalusi terület, illetve Homoródfürdő között található részen, ezért is fogtak bele a nagyszabású javításba – fejtette ki lapunknak Benedek László polgármester. Mint mondta, a település lakóinak túlnyomó része gazdálkodásból él, ezért is lényeges a megvalósítás. Az új útnak köszönhetően ugyanakkor rengeteg vitát el lehet kerülni, hiszen a későbbiekben

nem kell majd egymás területére hajtaniuk a gazdáknak ahhoz, hogy haladhassanak.

Már el is kezdődtek a munkálatok a 86-os számú községi út Kápolnásfalu felőli szakaszán, ahol kiszélesítették a járófelületet, ugyanakkor az alapozásnak is nekifogtak – magyarázta a polgármester, hozzátéve, hogy a munka során átereszeket fognak elhelyezni, illetve sáncokat is ásnak. Rámutatott, jelenleg a rossz időjárás miatt szünetel az építkezés, de hamarosan folytatják.

A cél, hogy jól járható makadámutat alakítsanak ki 3,5 kilométer hosszúságban.