A falu, ahol kényszerű házbontással jár az autópálya-építés

A házak helyén készül el a sztráda • Fotó: Szucher Ervin

A munkagépek szombaton is szinte reggeltől estig jönnek-mennek, zakatolnak, sároznak vagy poroznak, időjárástól függően. „Ez ezzel jár...” – mondja Barta László polgármester, és szavaiba nem fér kétség. Csakhogy az autópálya közvetlen szomszédjai mindennek nem örülnek. Mint némi öniróniával megjegyzik: egy jó van az egészben, már most kezdik szokni a zajt és a port. Varga József a sztráda tőszomszédjának számít, unokaöccse, Varga István egy házszámmal odébb lakik. Az idős gazda úgy véli,

Kis ideje az erdélyi autópálya Marosvásárhely–Aranyosgyéres szakaszának Radnót és Kecefalva közötti 17,9 kilométeres részén is elkezdtek dübörögni a munkagépek. Az Astaldi és a Max Boegl szakemberei a legkényesebb pontra, Marosbogátra is eljutottak, valósággal birtokba véve a falu központját. Nehéz feladat vár rájuk:

Annyit mind egyeztettek, amíg az utat mégiscsak itt, a település közepén vitték át. Pedig el lehetett volna kanyarítani vagy a falu előtt, vagy az után. Csak hát az nagyobb anyagi befektetést igényelt volna. Ez volt a legkézenfekvőbb... Hogy mi lesz velünk, az már nem érdekli sem a tervezőt, sem az építőt

– panaszkodik Varga József. A férfi azzal vigasztalódik, hogy az útépítők hangszigetelő fallal kell szegélyezzék a sztrádát; ez viszont csak tompítja a zajt, de nem szünteti meg. Mint ahogy az áthaladó autók által kibocsátott kipufogógázt és a port sem szívja el valamiféle varázslatos gépezet.

Barta László polgármester is belátja,

nem a legelőnyösebb a falunak az a terv, amit a szakemberek készítettek.

Maga a kivitelezés is sok fejfájást okoz, azontúl, hogy családi házakat kellett lebontani és termőföldekről lemondani, a helyi úthálózat egy része is fokozatosan rongálódik.

Ülő és kalapács között vagyok. Egyrészt az útépítők, másrészt a falubeliek vannak, de úgy is mondhatnám, hogy az autópálya-építés és a kényelem között. De úgy, ahogy nem lehet házat renoválni, lakást átfestetni felfordulás nélkül, úgy nem lehet sztrádát sem építeni bizonyos áldozatok nélkül

– állítja a községgazda. Barta úgy érzi, ő mindent megtett annak érdekében, hogy a kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon. Mint mondja, addig nem adta ki a bontási engedélyt, amíg az útügy nem volt hajlandó tisztességes áron kártalanítani azokat, akiknek fel kellett áldozni a családi házát. Még így is van, aki kevesli az állam által az ingatlan-kisajátításra folyósított összeget, ezért peres úton keresi igazát. A polgármester viszont örül, hogy az összes család, amely kénytelen volt elhagynia otthonát, Marosbogáton maradt, a faluban vásárolt új házat és kertet. „Persze, hogy az emberek több pénzt szerettek volna házaikért is, földjeikért is. Az állam a piaci áron kártalanította, tízezer lejt adott hektáronként. Csakhogy nem mindegy, hogy az ember akkor adja el a földet, amikor a pénzre van szüksége, vagy elveszik tőle, és valamivel kártalanítják” – fejtegeti Barta László. Mind ő, mind a falubeliek türelmetlenül várják, hogy már végre befejeződjön a pályaépítés, és az úttest szélére kerüljön fel a bogátiaknak megígért zajfogó kerítés.