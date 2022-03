A diákok közötti bántalmazások visszaszorításában segítene új projektjével az UIET

• Fotó: Bencze Emese

Az UIET célja egyrészt a figyelemfelhívás, ugyanakkor megoldást is szeretnének nyújtani az iskolai bántalmazás szülte problémákra, ezért iskolapszichológusokat is bevontak a kezdeményezésbe. Az elképzelés szerint a középiskolás diákok anonim módon küldhetnek be általuk megélt bántalmazással kapcsolatos történeteket, ezzel párhuzamosan az iskolapszichológusok is gyűjtik az ilyen jellegű példákat, amelyeket interaktív csoportos foglalkozások keretein belül dolgozhatnak majd fel a különböző iskolák osztálycsoportjai a szakemberekkel közösen.

Az érzékenyítő workshopokra – ahol szó lesz zaklatásról, a bántalmazásról és ezek kezeléséről is – május 2-a és 6-a között kerül sor, a Bocskai István Közösségi Házban. A kijelölt öt napon át összesen 15 osztálynak igyekeznek egy-egy csoportfoglalkozást tartani. A részt venni kívánó iskolák, osztálycsoportok jelentkezhetnek az UIET Facebook-oldalán üzenetben, vagy e-mailben az office@uiet.eu e-mail címen. A szervező fiatalok ugyanakkor mindezzel párhuzamosan egy online kampányt is indítottak, melynek során a beküldött történetekből inspirálódva videókat készítenek, és osztanak meg a szervezet közösségi oldalán.