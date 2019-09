A csíkszentmártoni Vitos Kürtős nyerte az Év székelyföldi kürtőskalácsa címet

Idén 14 kürtőskalácssütő cég szállt versenybe az Év székelyföldi kürtőskalácsa 2019 címért, a Sepsiszentgyörgyön megszervezett 3. Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválján. Ebben az évben először a zsűri a versenyre leadott kürtősök vakkóstolása mellett inkognitóban vásárolt kalácsokat is értékelt.

A zsűri összehasonlította a kalácsok ízét, formáját, tészta állagát, volt olyan is, hogy bekértek harmadik kalácsot is, hogy biztosak legyenek a döntésben. Farkas Ferenc a zsűri elnöke elmondta: érződik a fejlődés, a versenyzők igyekeznek, ez látszik a standokon, a munka összehangolásán, és a pontszámokon is.

Idén az Év székelyföldi kürtőskalácsa 2019 címet a csíkszentmártoni Vitos kürtős – Zolsport Kft. csapata nyerte el.

Vitos Fodor István tulajdonos a díj átvétele után elmondta, 16 alkalmazottal működik a családi vállalkozás, a Szent Anna-tónál van állandó standjuk, de az év nagy részében Jászvásárban, Azugán és Temesváron is sütik a kürtőskalácsot, rendezvényekre is járnak. Nagymamája receptjét használják, akitől azt tanulták: a kalács akkor jó, ha abba beletesznek mindent, ami jár – mondta a vállalkozó. A nyertes kapott egy raklap lisztet, ugyanakkor részt vehet a budapesti Kürtőskalácsfesztiválon és egy strasbourgi rendezvényen.