A cél közös: megvédeni otthonunkat, közösségünket! (x)

Soós Zoltán és Péter Ferenc. A parlamenti képviselet fontosságára hívják fel a figyelmet • Fotó: Haáz Vince

– Sokan nem feltétlenül látják az összefüggést a parlamenti munka és az önkormányzatok között. Fontos elmondani, hogyan is működnek együtt a helyi- illetve megyei önkormányzatokkal a parlamenti frakciók, a parlament két háza a képviselőház és a szenátus. Az elmúlt 4 évben melyek voltak azok az események a megyei önkormányzat életében, amelyek erős képviselet nélkül nem jöhettek volna létre?

– Péter Ferenc: Fontos kiemelnünk, hogy az érdekképviseletünknek háromlábon kell állnia. Nagyon fontos, hogy a helyi önkormányzatok, a megyei és a parlamenti frakció együtt működjön, bármilyen projektről legyen szó. Ez létfontosságú. Ha projektekről beszélünk, bármilyen fejlesztési tervhez szükség van egy erős parlamenti lobbira, egy erős RMDSZ frakcióra, aki harcolni tud és befolyásolni ezeket a döntéseket. Egy konkrét példa: a repülőtérnek megszavazott 40 millió lejhez, egy komoly parlamenti lobbira volt szüksége. A PNDL pályázatok a megyében több mint 150 millió lejt jelentenek. De a kisvasút nyomvonalán kialakítandó bicikliút kapcsán létrejött kezdeményezés is az RMDSZ küldöttek munkája.

– Marosvásárhely esetében is beszélhetünk olyan tervekről, amelyeket ön a kampány során is említett, amelyekhez egyértelműen kell a parlamenti támogatás. Melyek azok a tervek, amelyekhez nélkülözhetetlen, hogy legyen a parlamenteben egy olyan frakció, egy olyan csapat, amely ismeri a megyének, a városnak a problémáit és amely ezekért tud lobbizni?

– Soós Zoltán: Marosvásárhely és környékének a fejlesztése esetében nagyon fontos, hogy olyan támogatások érkezzenek, amelyek a városi költségvetést kiegészítik, hiszen a város költségvetése önmagában nagyon kevés lenne a nagyberuházások megvalósítására. Nagyon fontos a városi terelőút megépítése, amelyről az elmúlt időben hírt adtunk, hiszen a Fejlesztési Minisztérium által támogatást sikerült szerezni, – amely a Metro áruháztól a koronkai útig fog épülni –, ennek a finanszírozását írtuk alá, a partnerséget már előkészítettük, ez az jelenti, hogy jövőtől indul a közbeszerzés és ennek a megépítése központi támogatás nélkül nem jöhetett volna létre. Nagyon fontos az, hogy meg legyen az összhang a városi testület, illetve a parlamenti képviselők között, hiszen ezeket a támogatásokat másképp nehezebben tudnánk megszerezni.

– Péter Ferenc: A mezőségi terelőút is, ebben az esetben is fontos a parlamenti képviselők munkája és lobbi ereje. Ugyanakkor kormánypénzek, Európai Uniós támogatások esetében: hiszen amikor ezek a kormányprogramok meg vannak fogalmazva bizonyos európai uniós projekteknél a tengelyek szintén meg vannak fogalmazva, ezeknél mind szükség van a parlamenti képviselők segítségére. Említettük a kisvasút nyomvonalán kialakítandó bicikliutat: hogyha nincs a mi kezdeményezésünk, el sem indulhatott volna, amit remélünk, hogy nagyon rövid időn belül le is lehet zárni és el lehet indítani a munkát, sikerül a jogviszonyokat rendezni, a területet megszerezni és akkor elindítani a fejlesztési pályázat kidolgozását.

– Többször említették már annak a fontosságát, hogy megvalósuljon egy együttműködés különböző önkormányzatok között a Metropolisz Övezetben. Ezt hogyan tudja kiegészíteni a parlamenti frakcióval való jó kapcsolat? Miért fontos, hogy ez a három testület a helyi, a megyei és a parlamenti testület együtt dolgozzon?

– Péter Ferenc: Számomra mindig fontos volt a csapatmunka, ebben az esetben is az. A Metropolisz Övezettel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy a helyi önkormányzatok és a megyei önkormányzat együttműködjön, mert csak így lehet tervezni, dolgokat megvalósítani. Ahhoz, hogy a metropolisz övezet terveit, azokat a beruházásokat, amelyek fontosak az egész régiónak, szükség van a parlamenti frakció lobbierejére. Szükség van arra, hogy amikor azokat a döntéseket meghozzák parlament- vagy kormány szinten, akkor legyen lehetőségünk beleszólni, befolyásolni ezeket a döntéseket.

– Soós Zoltán: A kérdésben elhangzott város, megye, parlament kapcsolat ugye a Bukarest által támogatott városi terelőút kapcsán már felmerült a város-megye kapcsolata, hiszen a Maroson nem tudunk átkelni anélkül, hogy ne lépnénk a megye területére. Marosszentkirály önkormányzatával már előkészületben van a Marosszentkirály és Marosvásárhely közötti híd építésének a tervezése, erre szintén fogjuk kérni a támogatást jövőben és nagy esély van rá, hogy 2021 közepéig a marosszentkirályi híd is bekerüljön ebbe a Fejlesztési Minisztériumi támogatásába, mivel Európai Uniós támogatásokból épülne. Itt is meg kell érteni azt, hogy a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat most egy jó együttműködést alakított ki, nagyon fontos, hogy ez az együttműködés meg legyen erősítve az országgyűlési képviselet által, amely segít ezeket a támogatásokat időben megszerezni, és el tudjuk indítani a tervezést és a közbeszerzést.

– Elnök úr, Ön hogy látja Maros megye számára most mi a parlamenti választások tétje?

– Péter Ferenc: Nagyon fontos megemlíteni, hogy szeptemberben egy óriási sikert értünk el, és egy nagyon erős kampánnyal sikerült megnyerni Marosvásárhelyt, de sikerült megnyerni Szászrégent is és megőrizni a Maros megyei elnöki tisztséget is. A kampány során tervekről, különböző fejlesztésekről beszéltünk, de hogy mindezek megvalósulhassanak szükség van a parlamenti képviselők segítségére. Ne felejtsük el, ha nem megyünk el szavazni azzal a közösségünknek ártunk, a bukaresti parlamenti székek betelnek akár velünk, akár nélkülünk. Erre kell, hogy összpontosítsunk, hogy nekünk minél nagyobb számban ott kell lenni. Mert nem mindegy, hogy az frakció el tudja-e érni azt a számot, hogy megkerülhetetlen legyen, hogy a befolyása nélkül ne lehessen döntéseket hozni sem a parlamentben, sem kormány szinte. Nem mindegy, hogy ki képvisel minket, mert azok az ember soha nem fognak képviselni, akik most minket mocskolnak és ne felejtsük el, hogy Dan Tănasa indul Maros megyében. Ha őt juttatjuk Bukarestbe, őt juttatjuk be a parlamentbe úgy gondoljuk, hogy fogja képviselni közösségünk érdekeit?! Nem hiszem! Legyen olyan erős magyar képviseletünk, hogy ne tudjanak megkerülni és a döntésekbe bele tudjunk szólni.

– Mi a véleménye a december 6-ai választás megszervezéséről, arról, hogy miközben központilag nagyon sok mindent bezáratnak, a választásokat azonban mégis megszervezik?

– Soós Zoltán: Nyilván érthető az emberek felháborodása, hiszen a megszorítások ellenére a kormány megszervezi a választásokat. Ez a döntés adott, nekünk ebből kell a legtöbbet kihoznunk. Nekünk, mint önkormányzatnak a feladatunk, hogy megteremtsük a biztonságos szavazás körülményeit. Ugyanakkor nagyon fontos ezt megérteni, hogy ha akár felháborodásból távol maradnak az emberek, annak van egy nagyon nagy veszélye: a távolmaradásunkkal nacionalista, magyarellenes politikusokat juttatunk a parlamentbe. Nekünk nagyon fontos, hogy minél többen ott legyünk, ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk, hiszen azok, akik a mi közösségünk ellen összefogtak, ott lesznek és dolgoznak továbbra is ellenünk. Nekünk is ott kell lennünk, hogy közösségünket megvédjük.

– Szeptember 27-én sikerült egy történelmi győzelmet aratni Marosvásárhelyen. Hasonló mozgósítás várható most vasárnap? Fennáll a veszélye, hogy az emberek elkényelmesedtek?

– Soós Zoltán: Marosvásárhelyen az összefogásnak köszönhetően sikerült legyőzni a korrupt városvezetést. Volt egy közös célunk, volt egy közös küzdeni akarás, de ez akkor fog kiteljesedni igazából, hogyha a parlamenti választásokon is jól tudunk szerepelni. Most ahhoz, hogy tovább lépjünk, ahhoz, hogy haladjunk szükségünk van a parlamenti támogatásra is. Ez csak akkor teljesedhet ki, ha erős parlamenti képviseletünk lesz, akire mindig számíthatunk, ezért tartom fontosnak, hogy december 6-án tegyék félre az emberek a félelmeiket, menjenek el és szavazzanak arra az összefogás listára, az RMDSZ színeiben, amely az erdélyi magyar közösséget képviseli.

– Péter Ferenc: Nyugodtan el lehet menni szavazni, ahogyan minden nap elmegyünk vásárolni is. Minden településnek kötelessége megszervezni a megfelelő körülményeket a biztonságos szavazáshoz, tehát nem veszélyesebb elmenni szavazni, mint elmenni kenyeret vásárolni az üzletbe. Ne felejtsük el, hogy a következő 4 évre szavazunk, és ha nem veszünk részt vasárnap a választásokon fennáll a veszélye, hogy nem leszünk képviselve a parlamentben. Fontos felhívnom a figyelmet, hogy lehetőség van mozgóurnát igényelni, ha segítségre van szükségük az RMDSZ önkéntesei szívesen segítenek. Forduljanak bizalommal a helyi RMDSZ-hez.

