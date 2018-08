A Borszéken épülő wellnessközpontban jártunk

Megnyitotta ajtaját a borszéki új kezelőbázis és wellnessközpont. Egyelőre még nem az üdülők és gyógyulni vágyók számára, ugyanis most csak a helyiek és a meghívott vendégek látogathatták meg. Megállapíthatták: csodaszép lesz, ha elkészül. A remények szerint jövőre.

Modernre, szépre tervezték a borszéki kezelő- és wellnessközpontot • Fotó: Gergely Imre

A borszéki városnapok hétvégén lezajlott programsorozata részeként tartottak nyílt napot az épülő kezelőbázisnál. Bárki bejárhatta, megnézhette, hogy hol lesznek majd az élménymedencék, lehetett találgatni, hogy melyik szobában lesz gyógymasszázs, hol kapnak helyet a különböző szaunák. Még építőanyagok vannak ott, ahol majd a vendégek fogják élvezni a szolgáltatásokat, de már az is látható: közel a munkálatok befejezése.

Aztán kiderült, mégsem számíthatnak tovább támogatásra. A politikusi ígérgetéseket megelégelve végül hárommillió eurós hitelt vett fel Borszék, hogy be tudja fejezni az építkezést. Azonban addig is és azóta is naponta találkoznak olyan előre nem látható akadályokkal, amelyek miatt nem úgy halad a munka, ahogyan kellene – vázolta Mik József az eddigi történetet. Hozzátette,

már olyan sok határidőt jelölt meg, hogy nem mer ígérni.

Három hónapnyi munka lenne hátra, és reális esély van arra, hogy 2019 nyarán már megnyíljon a 8 millió eurós gyógyfürdő- és wellnessközpont.

Magas szintű wellnesskínálat

Az épület a Makovecz Imre féle építkezési stílust és a hagyományos székely építészet elemeit ötvözi, kő és fa a leginkább használt anyag. A fürdő naponta 700 személy fogadására lesz alkalmas. Borvizes medencék, masszás, iszappakolás, szaunák és minden más olyan kínálat megtalálható majd, ami a mai wellnessigényeket kielégíti. Fenntartását nehezíti, hogy

Borszék nem rendelkezik termálvízzel, így a medencék vizét melegíteni kell.