A bíróság dönt a korondi polgármester által fizetendő összegről

A pénzbírság összegéről kell döntenie a Hargita Megyei Törvényszéknek • Fotó: Veres Nándor

A Dan Tanasă vezette egyesület azt kéri a Hargita Megyei Törvényszéktől, hogy

határozza meg a polgármester által fizetendő bírság pontos összegét – ez ugyanis nem szerepel a Marosvásárhelyi Ítélőtábla által kihirdetett ítéletben.

Az ADEC által iktatott keresetlevél másolatát kérésünkre a Hargita Megyei Törvényszék rendelkezésünkre bocsátotta. A beadványban az egyesület vezetője, miután ismerteti a Községháza felirat eltávolításához vezető, majd a bírságról rendelkező ítéleteket, kitér arra, hogy

úgy az első fokon eljáró, mind a fellebbviteli bíróság megállapította, hogy a polgármester nem hajtott végre időben egy bírósági végzést. Ezért kéri, hogy állapítsák meg a bírság, illetve a késedelmi kamat összegét – utóbbit az ADEC számára ítélték meg.

Hivatkozásként megemlíti a Hargita Megyei Törvényszék és a Marosvásárhelyi Ítélőtábla által hozott ítéleteket, amelyek alapján Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármestert 75 130 lej kifizetésére kötelezték egy hasonló ügyben, és ezt az összeget idén júniusban ki is fizette.

HIRDETÉS

Két per, két felirat

A korondi polgármester elleni perek 2015-ben kezdődtek, az ADEC akkor kérte a bíróságtól, hogy kötelezze az elöljárót a Községháza felirat eltávolítására. 2016 februárjában jogerős ítélet született erről, amit végre is hajtottak. Mivel a Marosvásárhelyi Ítélőtábla akkor azzal indokolta döntését, hogy a községháza román megfelelője nem a „primăria”, hanem „casa comunală” vagy „casa comunei”, 2017-ben új feliratot tettek ki, amelyen Primăria helyett Casa Comunală szerepelt a Községháza fordításaként, ezt idén januárban vették le. Emiatt az ADEC újabb pert indított Katona Mihály ellen, azt kérve a bíróságtól, hogy kötelezzék a községvezetőt pénzbírság kifizetésére a korábbi jogerős ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt, noha az megtörtént.

A Hargita Megyei Törvényszék tavaly elsőfokú ítéletében úgy rendelkezett, hogy a polgármester köteles a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő pénzbírságot fizetni minden nap késlekedésért, miután ez az ítélet jogerőssé válik.

Másodfokon viszont az ítélőtábla ezt megváltoztatta, és úgy döntött, hogy 2016. október 21-től kell számítani a bírságot – amikor az első jogerős ítéletet kihirdették. Az ADEC számára napi 100 lejes késedelmi kamat kifizetését is megítélték, szintén a jelzett időponttól számítva.

A bírság a jelzett időszakban érvényes országos bruttó minimálbért véve alapul mintegy 280 000 lejt jelenthet, a késedelmi kamatként felszámolt, az egyesületnek fizetendő összeg pedig elérheti a 80 000 lejt.

Még lehet bizonyítani

Katona Mihály korábban lapunknak elmondta, hogy leadhatta a rendelkezésére álló, a felirat eltávolítására vonatkozó bizonyítékokat. Ha ezeket figyelembe veszi a törvényszék, akkor a községvezető szerint van rá esély, hogy eltörlik az igazságtalanul kiszabott rekordnagyságú bírságot, amelyet nem tud kifizetni. A per első tárgyalását októberben tartják. Ezzel párhuzamosan a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszéken is iktatták a per egyik tanújának keresetét, aki beavatkozott a pénzbírságról rendelkező perbe, de az ítélőtábla elutasította azt a kérését, hogy vegyék figyelembe a polgármestert igazoló vallomását, és ennek megfelelően módosítsák a jogerős ítéletet. A tanú emiatt a legfelsőbb bírósághoz fellebbezett, ennek tárgyalására még nem jelöltek ki időpontot.