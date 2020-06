A Biorobotból írt darabot mutatja be a gyergyói Figura Stúdió Színház

• Fotó: Gergely Imre

– hangzott el az előadást felvezető keddi sajtótájékoztatón. Úgy válogattak az írások között, hogy az egyórásra tervezett darabban megjelenhessen a szingli nő, a családanya, a férj, illetve a gyermek nézőpontja is.

Az öniróniával átszőtt szövegekből mindenki magára, környezetére tud ismerni, finom humorral, őszintén mutatja be a mi kis erdélyi beszűkült társadalmunkat. Azonosulni tudunk vele és így meg tudunk bocsájtani magunknak is

A színésznők kortárs drámát kerestek, amelyet két nő játszhat el. Nem találtak igazán megfelelőt és ekkor jutott eszükbe, hogy Botházi Mária népszerű tárcái, glosszái kiválóak lehetnek egy előadáshoz. Mivel több közülük egyes szám első személyben íródott, színházi monológokként is megállják a helyüket.

Más években június közepén az évad zárására készülnek a gyergyószentmiklósi társulatnál is, ehhez képest csütörtökön új bemutatóra hívják a nézőket.

Amire a nézőnek fel kell készülnie

Ezúttal nem csak egy színházi élmény vár a közönségre, hiszen a járványügyi helyzet miatt számos szabály van érvényben. A jegypénztárnál megfelelő távolságot kell tartani a sorban, és

az egymástól két méterre elhelyezett székeken helyet foglalva maszkot kell viselni az udvaron is, az előadás teljes ideje alatt.

Belépéskor testhőmérsékletet is mérnek, és a kézfertőtlenítés is kötelező mindenki számára.

Mivel a szabadtéri színház időjárásfüggő is, elképzelhető, hogy az eső miatt el kell halasztani a bemutatót. Ha így alakul, akkor nem csütörtökön, hanem pénteken 20 órától kezdődik az új premier – mondta el Albu István színházigazgató. Hozzátette: biztatnak mindenkit a megváltozott körülmények közt is a színházba járásra: új jelmondatként is értelmezhető felszólítással „provokálják„ a nézőket: „Gyere színházba! Nem mersz!” Erre persze a székely hozzáállást várják: „Ki? Én ne mernék???”