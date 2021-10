A betakarítást ünnepelték Gyergyóremetén

Sok állatot csodálhattak meg a jelenlévők • Fotó: Barabás Orsolya

ugyanakkor a koronavírus-járvány is indokolja, hogy a községből kijőve, szabad ég alatt, a szabályokat betartva tudjunk ünnepelni. Nem pont így szerettünk volna, de örülünk, hogy meg tudtuk szervezni” – részletezte érdeklődésünkre Szabó Csaba, Gyergyóremete alpolgármestere.

Traktoros felvonulást szerveztek, amibe 41 járművel kapcsolódtak be a helyiek.

„A gazdanapok alapja mindig a hagyományos termékek bemutatása volt. A régi mesterségeket próbáltuk a fiatalsággal ismertetni, hogy ők is lássák, régen hogyan kaszáltak, takartak, rakták a szénás szekeret kézzel. Voltak itt korábban kovácsmesterek, ácsok, cséplőgép. Emellett volt két gazdanapunkon disznóvágás, ezt most a sertéspestis miatt nem lehet. Most

már a modern mezőgazdaság felé haladunk, ennek is a jelei az itt lévő traktorok.

A rendezvényen a gazdák szoktak főzni, így aki ide kilátogatott, biztosan nem maradt éhesen” – mondta Czikó Dezső, a helyi szarvasmarhatartó-egyesület tejtermelő gazdákat összefogó elnöke, a rendezvény egyik szervezője.