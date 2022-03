A békesség fontosságára hívta fel a figyelmet Soltész Miklós Székelyudvarhelyen

Most mindennél fontosabb a józan gondolkodás, a népek közti egyetértés – hangoztatta Soltész Miklós államtitkár • Fotó: László Ildikó

Az államtitkár hangsúlyozta, most, amikor „látjuk, hogy a világban milyen döntéseket akarnak kicsikarni románoktól, magyaroktól, szlovákoktól és más nemzetbéliektől, amikor látjuk, hogy bele akarnak minket rántani a háborúba, és azt is látjuk, hogy azt várják, az energia és más területen próbáljuk bojkottálni Oroszországot, aki egy picit is józanul gondolkodik, az azt is látja, milyen nyomorral járna ez együtt”.

HIRDETÉS

Ezért – amellett, hogy élelmiszerekkel, vagy akár csak egy imával is segítjük az ukrajnai menekülteket – most a józan gondolkodásra van leginkább szükség, mérlegelni kell azt is, hogy Magyarországon, mint szomszéd partnerországban kik azok, akik a székelyföldi magyarokat, akár a románokat is képviselik – magyarázta. Az államtitkár továbbá arra hívta fel a figyelmet, hogy április 3-án nemcsak országgyűlési képviselőket választunk Magyarországon, hanem

ez egyben egy olyan népszavazás is lesz, amely arról fog dönteni, hogy gyermekeinket megvédjük-e, vagy sem egy olyan ideológiával szemben, amely értékeit tekintve szembemegy a keresztény tanítással.

Ha a magyar emberek többsége, a szórványvidékeken élő magyarokkal együtt a jelenlegi irányt támogatja, akkor ez újabb erőt ad nemcsak Magyarország kormányának, hanem a romániai politikusoknak, az egyházaknak is abban, hogy megvédjék azokat a gyerekeket, akik annyira ki vannak téve számtalan érthetetlen, a természet törvényével szemben álló ideológiáknak – fogalmazott Soltész Miklós.