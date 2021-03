A bábművészet világnapját ünnepli a székelyudvarhelyi színház

Képünk illusztráció • Fotó: Puck Bábszínház/Nicu Cherciu

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház életében többszörösen is kiemelkedő a tavaszi napforduló, hiszen 2014-ben ezen a napon mutatták be az első bábelőadást, valamint névadásának második születésnapját is ezen a napon ünnepli az Udvarhely Bábműhely.

Ezért idén egész napos programmal várják az érdeklődőket. Vasárnap reggel 10 órától 15 óráig a Művelődési Ház koncerttermében sok izgalmas báb-, mese- és zenekaland várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Továbbá megtekinthető lesz a Balázs Gyöngyi díszlet- és jelmeztervező által berendezett, az udvarhelyi társulat bábelőadásait megidéző kiállítás. A Mesesarokban Lukács Emőke, az Udvarhely Bábműhely vezetője mesél szebbnél szebb meséket és várja a mesemondó gyerekeket. A nap során még a bábkészítés fortélyaiba is beavatják a résztvevőket.

Délután 5 órától Bertóti Johanna ad koncertet: a Kolozsváron élő művésznő Almából ki, körtébe be című̋ nemrég megjelent verseskötetének megzenésített verseivel örvendezteti meg a közönséget. A koncert után Bertóti Johanna verseskötete meg is vásárolható, valamint a szerző dedikál. A rendezvényen való részvétel díjmentes, a koncertre ellenben jegyet kell váltani a Művelődési Ház jegypénztáránál (a felnőttbelépők ára 10, a gyerekjegyek ára 8 lej).