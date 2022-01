8000 méter fölött a világ – Varga Csaba hegymászó a Nézőpontban

Halálos hegyi veszedelmek – ezeket tartsuk szem előtt, ha a hosszú hétvégén túrázni indulunk

Két haláleset is történt három napon belül a hegyekben, az egyik a Bucsecs-hegységben, a másik a Kelemen-havasokban. A soron következő hosszú hétvége miatt most is sokan készülnek hegyi túrákra, a hegyimentők azonban óvatosságra intenek.