8 + 1 sorozat a Trónok harca utánra

Bár véget ért a világ legnépszerűbb fantasysorozata , a sorozatrajongók egyáltalán nem maradnak néznivaló nélkül, ugyanis rengeteg minőségi széria kezdődött el, vagy éppen fejeződött be az utóbbi időben. Ezek közül ajánlunk most néhányat.

• Fotó: Székelyhon-montázs

• Videó: Netflix

• Videó: HBO

Az első blikkre enyhén Dexter-utánérzéses sorozatnak most fejeződött be a második évada, a harmadikat pedig már be is rendelték. Érdemes esélyt adni neki, hiszen úgy a kőkemény drámák, mint a könnyed sitcomok kedvelőinek is egyaránt bejöhet.

Hol nézhető? HBO Go (teljes két évad)