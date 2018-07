44 ezer óvást nyújtottak be az érettségizők országszerte

Országszerte összesen 44 401 óvást nyújtottak be a vizsgázók a nyári érettségi eredményeinek közzététele után – derül ki a tanügyminisztérium összesítéséből.

Sokan megóvták az érettségin elért eredményüket • Fotó: Pinti Attila

A legtöbben a román nyelv és irodalomból kapott vizsgajeggyel voltak elégedetlenek, ebből a tantárgyból 18 705 óvást nyújtottak be. Az anyanyelv-írásbelin kapott jegyet 496-an óvták meg, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból kapott értékelés ellen 13 542-en, a szaknak megfelelő választható tantárgyból kapott jegy ellen pedig 11 658-an nyújtottak be fellebbezést – számol be az Agerpres.

Tavaly 42 232 óvást nyújtottak be a vizsgázók.

A nyári érettségi óvások utáni, végleges eredményeit július 9-én, hétfőn teszik közzé.