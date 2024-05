3D-nyomtatással pótolják a meghibásodott alkatrészeket

A projekt mostanra túllépet a kísérleti fázison, a Közüzemek Rt. több helyen is alkalmazta a helyben készített alkatrészeket. A tömítések a gyakorlatban is beváltak, ezért más esetekben is alkalmazni kezdték a technika nyújtotta lehetőségeket: az árammal működő berendezésekhez sínre szerelhető kötöződobozokat készítettek, de gyártottak fűrészlapra rögzíthető fogantyút, illetve a pumpák számára felfüggesztő elemet is. A cég szerint