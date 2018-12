2018, a hősök éve

Tévedünk, ha nem úgy gondolunk 2018-ra, hogy hősies év volt. Csupán a dolgok mögé kell nézni, és máris egyértelművé válik, hogy hősök nélkül bizony nem sokra mentünk volna. Egy nép, egy föld ugyanis attól lesz igazán örök, ha hősöket nevel ki. Nekünk sikerült, mutatjuk is.

Szögezzük le, hősünk csak a szilveszteri mulatság kedvéért öltött maskurát, mert amúgy a hétköznapokban nem jellemző rá, hogy elbújna, sőt! Bárhol, bármi történik, ő azonnal jelen van egy Facebook-bejelentkezéssel, sajtószolgálati körlevéllel, nehogy köszönet nélkül maradjanak a hőstettei. Főellensége a medve, számos csatát megvívtak 2018-ban, de a háború minden bizonnyal jövőben is folytatódik.

Ne kérdezze, honnan jött, ne kérdezze, hová tart, sőt ha lehet, ne komplikáljon semmit, hiszen hősünket is az egyszerűség jellemzi. Látszólag megmutatja mindenét, amije van, és abból gazdálkodik. Csapattal dolgozik, ugyanakkor voltak magánakciói is, sajnos ma már egyre kevesebb, így a termés (utca) is szűkül.