19 milliós kincstári hitelhez folyamodik Gyergyószentmiklós

Pünkösd hetében is munkagépek dolgoznak Gyergyószentmiklós-szerte

A városközpontban és a Gyilkostó úton is munkálatok zajlanak, tehát azokon a gyergyószentmiklósi helyeken is, ahol ilyenkor a csíksomlyói búcsúra érkező legtöbb vendég megfordul. Nehézkes a közlekedés és a következő napokban is erre kell számítani.