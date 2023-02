105 éves Kovászna megye legidősebb lakosa

„A jó Atyában bízni kell, és hinni kell, hogy van, létezik és létezett” – ezt üzeni mindannyiunknak a bardoci Kolumbán Juliska néni, aki február 26-án, vasárnap töltötte be a 105. életévét.

Özvegy Kolumbán Ignácné, született Lázár Juliánna többször szerepelt már a médiában, készült róla film is, ráadásul haladva a korral, már hivatalos Facebook-oldallal is rendelkezik, de ennél is érdekesebb erős egyénisége és jóságos személyisége, tiszta elméje és beszéde, amellyel