Úzvölgye kapcsán kapott 5000 lejes bírságot Radu Banciu műsorvezető

Szintén a panaszuk alapján a „Lumea lui Banciu” tavaly május 19-ei adása miatt a B1 televízió már kapott 20 000 lejes büntetést. Banciu az úzvölgyi temetőt bemutató műsorában úgy fogalmazott, a román katonákat nem lehet oda eltemetni, a magyarok lakta területeken a románoknak nincs mit keresniük.

Hosszasan ecsetelte, hogy a magyar megyékből a románokat ki akarják űzni, és a cél az, hogy a földben se legyen „román ember csontja.”

A műsorvezető részletesen kifejtette, hogy mindegy, ki hol van eltemetve, ha egyszer román földben nyugszik, akkor arról nem Csíkszereda, Hargita megye vagy Kovászna megye dönt, hanem Bukarest.

Radu Banciu félretájékoztatta a nézőket azáltal, hogy olyan kijelentéseket tett, miszerint a magyar megyékben minden intézményben csak a magyar nyelvet használják és a románoknak nincs lehetőségük érvényesülni ezekben a régiókban. Hangoztatta, hogy a magyarok gyűlölik a románokat.

A diszkriminációellenes tanács megállapítja, hogy Banciu gyűlöletbeszédet tartott a romániai magyar közösség ellen, xenofób és diszkriminatív volt, ugyanakkor a B1-csatornát is felelőssé teszi a gyűlöletbeszéd sugárzásáért. „Hiszek benne, hogy a kitartó és következetes munkának mindig megvan az eredménye, és előbb-utóbb Radu Banciu és a B1 TV is belátja, hogy személyes magyarellenes meggyőződésnek nincs helye a közéletben. Addig is minden eszközt megragadunk, hogy a törvény által biztosított lehető legnagyobb bírságokat kapják. Ehhez a munkához nagymértékben hozzájárulnak a lakossági bejelentések, amelyekre a továbbiakban is számítunk” – nyilatkozta Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója.