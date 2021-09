Új tanterv szerint tanulják a román nyelvet kilencedik osztályban is a magyar diákok

Sok esetben hiányosan, vagy egyáltalán nem alkalmazták a speciális tantervet a román szakos tanárok a magyar diákok esetében • Fotó: Gecse Noémi

Az iskolai kerettanterv határozza meg azt, hogy egy adott osztályban, adott szakon milyen tantárgyból hány órájuk van a diákoknak. Bár tervben volt, hogy változtatnak a régi kerettanterven, az idén még a régi szerint kezdődött meg az iskolai év, hiszen ahhoz, hogy új kerettanterv lépjen életbe, meg kellett volna jelentetni a tanév kezdete előtt – noha a diákok csak a hónap közepén térnek vissza az iskolapadba, a tanév hivatalosan már szeptember elsején elkezdődött.

A tanterv kifejezés pedig a tanmenetre vonatkozik – részletezte Kallós Zoltán oktatásügyi államtitkár a Székelyhonnak. „Új tanterv viszont van a magyar kilencedikesek számára román nyelvből. Előkészítő osztálytól nyolcadikig speciális tanterv szerint tanulták a román nyelvet a kisebbségek közül egyedüliként a magyar osztályok. Ennek a folytatása az újonnan megjelent tanterv, amelynek a kilencedik osztályra vonatkozó része is elkészült. Valamikor májusban alakult meg a munkacsoport, és augusztus végére lettek készen a munkálatokkal” – fogalmazta meg a szakpolitikus. Mint hozzátette,

azok szerint, akik dolgoztak rajta, és azok szerint is, akik véleményezték, valós segítséget jelent a magyar osztályban tanuló diákok számára.

Volt, de nem mindenhol alkalmazták

Speciális tanterve volt eddig is a „kísérleti generációnak” román nyelvből, tehát azoknak a diákoknak, akik most kezdik a kilencedik osztályt, de a tapasztalat azt mutatta, hogy sok esetben hiányosan vagy egyáltalán nem is alkalmazták ezt a tantervet a román szakos tanárok. Kallós Zoltán hangsúlyozta, ezért most külön figyelni fognak erre.

Lesz online találkozó is a román szakos megyei tanfelügyelőkkel, akiknek felhívják a figyelmét arra, hogy valóban figyeljenek oda, és mondják el a román szakos tanároknak, hogy hogyan kell ezt az új tantervet tanítani, és ellenőrizzék, hogy valóban alkalmazzák-e ezt azok a román szakos tanárok, akik kilencedik osztályban tanítanak

– hívta fel a figyelmet az RMDSZ politikusa.

A többi tantárgyból csak módosítások vannak

A többi tantárgyból is vannak ugyan módosítások, de a törvény azt mondja, hogy ha ezek nem haladják meg a tanterv huszonöt százalékát, akkor nem kell új tantervet elfogadni miniszteri rendelettel. Ezért csak módszertani javaslatok jelentek meg, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket a huszonöt százalékos módosításokat.

A tankönyvekkel kapcsolatban Kallós Zoltán elmondta, augusztus 31-én lett elküldve az 5135-ös tanügyminiszteri rendelet a Hivatalos Közlönybe, amivel jóváhagyták a kilencedikes magyar osztályok román tantervét, ezért egyértelmű, hogy

jövő március-áprilisában lehet számítani legkorábban tankönyvre.

„Azért, hogy ennek a generációnak is végre legyenek román tankönyvei, felkértem a munkacsoportban tevékenykedőket, hogy most egy rövid szusszanás után, december 31-éig készítsék el ennek a folytatását, a tíz-tizenkettedikes tantervet is, annak érdekében, hogy az ezekre a tantervekre írt könyvek tizedik osztály elejére már eljuthassanak a diákokhoz” – fejtette ki Kallós Zoltán.