Tanácsadás, segítségnyújtás az erdélyi nőknek

A bajba került erdélyi nőknek biztosít magyar nyelvű tanácsadást, jogi segítséget a Csép Andrea parlamenti képviselő és Kovács-Mester Szömér ügyvéd által létrehozott Női Jogvédő Ügyeletet. Levélben és telefonon is lehet tanácsot, útba igazítást kérni. A szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy szükség van erre a szolgálatra, hiszen az erdélyi magyar nők közül sokan nem ismerik jogaikat, vagy félnek kiállni azokért.

Az elmúlt nyolc évben 428 nőt és kislányt gyilkolt meg családtagja, holott a családi fészeknek védelmet kellene nyújtania. Idén az első félévben 5000 azonnali hatályú távoltartási parancsot adtak ki a rendőrök, akiket egy-egy családi veszekedésre, bántalmazásra hívtak ki.

Segítséget kérnek

Az adatokat Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a képviselőház Munkaügyi és Szociális Védelmi Bizottságának alelnöke hozta tudomásunkra azon a sajtótájékoztatón, amelyen a munkájához kötődő újdonságokról számolt be. Azt is elmondta, nagyon sokszor mondvacsinált okokra hivatkozva kérnek kihallgatást tőle hölgyek, hogy majd személyesen elmondhassák, bántalmazzák őket otthon vagy a munkahelyükön, hogy elidegenítették tőlük a gyermeküket, vagy más ok miatt kerültek kilátástalan helyzetben.

Hirdetés

Munkája során azt tapasztalja,