Nem kispályás csalók: a román rendőrség nevével élnek vissza

Számítógépes csalásra figyelmeztet a rendőrség. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A rendőrség soha nem kér online átutalásokat az adatok visszaszerzése érdekében – írja az Agerpres hírügynökség a román rendőrség figyelmeztetésére hivatkozva. Az intézménynél többen jelezték, hogy nevében próbálják meg informatikai rendszereken keresztül megkárosítani a kiszemelt áldozatokat.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR) kéri a lakosságot, hogy

amennyiben olyan üzenetet kap, hogy online utaljon át pénzt az adatok dekódolása céljából, legyen tisztában vele, hogy csalásról van szó, és ne kövesse az utasításokat.

„Jelentse a rendőrségnél, ha számítógépét lekódolták vagy ha már kifizette az összeget. A rendőrség azt tanácsolja, hogy ne fizesse ki a vírussal megfertőzött számítógépen tárolt mappák dekódolására kért összeget, mert legtöbb esetben a mappákat nem fogja visszakapni. Azonnal értesítse a rendőrséget, ha ilyen típusú támadás érte” – olvasható a rendőr-főkapitányság felhívásában.

A rendőrség ugyanakkor vírusellenőrző program használatát javasolja, és kéri a lakosságot, hogy

soha ne nyissanak meg a közösségi hálón kapott, ismeretlen személytől származó, nem várt csatolmányokat.

A No More Ransom projektet 2016 júliusában indította el a holland rendőrség és az Europol. A www.nomoreransom.org honlapon a felhasználók a ransomware jelenségről és ennek visszaszorítási lehetőségeiről tájékozódhatnak. A No More Ransom projekthez a román rendőrség és a DIICOT is csatlakozott.