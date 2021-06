Mindössze 68 új fertőzöttet regisztráltak országszerte

Továbbra is hetven alatt van az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma az országban, és heten hunytak el koronavírussal összefüggésbe hozható okok miatt az elmúlt 24 órában.

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Koronavírus-helyzet június 24-én Székelyföld Románia Hargita 8284 (+0) Országos 1 080 457 (+68) Kovászna 8556 (+0) Elhunyt 32 771 (+145) Maros 23 968 (+1) Gyógyult 1 045 303 (+0)



Az elmúlt huszonnégy órában 68 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, az új esetekkel 1 080 457-re nőtt a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek száma. Csütörtökig 9 663 779 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel az országban, 28 594-et az elmúlt egy napban végeztek el, a fertőzöttségi arány 0,23 százalékos.

HIRDETÉS

Az elmúlt huszonnégy órában 145, koronavírussal diagnosztizált személy – 86 férfi és 59 nő – haláláról érkezett jelentés – a most jelentett halálesetek közül 138 az elmúlt hónapokban történt, csak most vezették be a nyilvántartásba – ezzel 32 771-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. Intenzív osztályon 125 személyt kezelnek. 1 045 303 személyt gyógyultnak nyilvánítottak, ez a szám pontosan annyi, mint egy nappal korábban, az elmúlt 24 órában tehát egy személy sem gyógyult ki a koronavírusból.

Ami Székelyföldet illeti, Maros megyében 1, Kovászna és Hargita megyében pedig egy új esetet sem vettek nyilvántartásba.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása szerint az ezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma