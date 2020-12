Kutató: a koronavírus-fertőzés hosszútávú hatásai miatt is érdemes megelőzni a betegséget

A koronavírus-fertőzés hosszútávú hatásait még nem érti a tudományos közösség, de egyre több beteg számol be ilyen tünetekről – hívja fel a figyelmet Fejér Szilárd kutató.

Hosszútávú komplikációkat is okozhat a fertőzés, ezért is kell figyelni arra, hogy ne kapjuk el a vírust – véli a kutató. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

A sepsiszentgyörgyi Pro Vitam diagnosztikai központ munkatársa a Facebook bejegyzésében beszámol egy esetről, a beteg zavaró fülzúgásra panaszkodott, bár nem volt PCR-tesztje, az utólag elvégzett antitest-tesztelés során kiderült, hogy átesett a fertőzésen.

Most már mindenki elvárhatja az orvosoktól, hogy akkor is vegyék komolyan a hosszú távú hatásokat, ha bármilyen közvetett bizonyíték van arra, hogy átesett a koronavírus-fertőzésen. A magas halálozási ráta mellett a hosszútávú hatások is igen veszélyesek, hiszen rontják az ember életminőségét

– fogalmaz a kutató. Fejér Szilárd hasznosnak tartja, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett betegek hosszú távú megfigyelését Romániában decembertől az egészségbiztosító állja.

Más krónikus betegekhez hasonlóan a kezelőorvos olyan küldőpapírt állíthat ki, amivel akkor is lehet laboratóriumi illetve egyéb ambuláns vizsgálatokat végezni, ha ezeknél már elfogyott a rendelkezésre álló pénzügyi keret.

Ez egy hasznos újítás, valószínű hatékonyabb lesz a kezelés, ha nem kell hónapokat várni egy kivizsgálásra – véli a kutató. Ezúttal is hangsúlyozza:

a fertőzés elkerülése, a megelőzés a legbiztonságosabb, erre a bevált módszer a maszkviselés, kézmosás, távolságtartás, majd amikor elérhető lesz, akkor a védőoltás beadatása.

Fejér Szilárd arra is kitér, hogy a korábban hangos járványtagadók most „lejjebb tekerték a hangerőt”, meglátása szerint ennek a hátterében az áll, hogy most már

szinte mindenkinek van ismerőse, aki súlyos tünetekkel esett át a betegségen, és tanúsíthatja, hogy nem egy szokványos influenza.

Most az oltásellenesség erősödik, erre Fejér Szilárdnak az a válasza, hogy ő személyesen azt a vakcinát adatná be leginkább magának, amelyik a leghamarabb elérhetővé válik.