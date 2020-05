Koronavírus: közelít a 900-hoz az elhunyt személyek száma Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Árvai Károly/kormany.hu/MTI

Koronavírus-helyzet

Székelyföld Románia Hargita 22 Országos 14 499 Kovászna 209 Elhunyt 876 Maros 573 Gyógyult 6144

13.00 – Megközelítette a 14 500-at az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Romániában, az ország területén eddig 876 elhalálozást jegyeztek, 18-cal többet, mint egy nappal korábban – közölte csütörtöki jelentésében Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

11.00 – A legutóbbi tájékoztatás hat férfi és hat nő elhalálozásáról számolt be, ők 55 és 88 év közöttiek voltak. Meghalt egy 88 éves, Brassó megyei nő, egy 73 éves, Brassó megyei férfi, egy 64 éves, Argeş megyei nő, egy 62 éves, bolgár férfi, akit Arad megyében regisztráltak. Meghalt továbbá egy 78 éves, Arad megyei nő, egy 84 éves, Iaşi megyei nő, egy 85 éves, Szeben megyei nő, egy 82 éves, Suceava megyei nő, és egy 57 éves, Olt megyei férfi, egy 66 éves, Suceava megyei férfi, egy 62 éves, Botoşani megyei férfi, és egy 60 éves, Fehér megyei férfi. A bolgár férfi kórelőzményei nem ismertek, a többiek valamennyien más betegségekben is szenvedtek – számol be az Agerpres hírügynökség.