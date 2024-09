Kielégítő számú utasa van a Brassó-Budapest járatnak, de augusztus 20-án volt a csúcs

Jól alakul a Brassó-Budapest járatok kihasználtsága, ami azt is jelzi, hogy valós igényt elégített ki a Brassó Vidombák Nemzetközi Repülőtér repülőtér e járatok beindításával. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere erről szóló adatokat osztott meg csütörtökön.

Utánanéztünk a jegyáraknak is és azt tapasztaltuk, azok nagyon változók: általában igaz, hogy

augusztus 20-a, amikor is rekordszámú utas szállt fel Brassóban, hogy Budapesten landoljon. Nyilván az okot sem kell sokáig keresni: az államalapítás ünnepén szerettek volna részt venni.

jóval korábban megvásárolva nagyon előnyösen is meg lehet szerezni őket (200-500 lej körül egy oda-vissza repülésért, sőt csomag nélkül utazás esetében akár 140 lejért is), mi több, az évi Wizz Air tagság megváltásával , ami 200 lej, 79 lejért is Budapestre repülhet az ember.